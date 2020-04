Pressemitteilung BoxID: 795792 (Reifen Lorenz GmbH)

Reifen Lorenz sagt #DANKE an alle Pflegekräfte

Das Unternehmen gewährt einen Nachlass von 25 Euro auf Waren und Dienstleistungen in einer der 23 Reifen Lorenz-Filialen

Alle Pflegekräfte machen gerade einen exzellenten Job und sind Helden in diesen bewegenden Zeiten. Sie kümmern sich um unser aller Wohl und die Gesundheit. Sie arbeiten aufopferungsvoll und riskieren dabei ihre eigene Gesundheit. Auf den Stationen, in Pflegeheimen oder bei mobilen Diensten.



Als Geste der hohen Anerkennung und des Respekts an die Helden während der Corona-Krise möchte Reifen Lorenz aus Lauf an der Pegnitz speziell diese Berufsgruppe mit einem Nachlass von 25 Euro unterstützen. Der Nachlass kann bis zum 30.06.2020 in allen 23 Reifen Lorenz Filialen, ohne Mindestbestellwert, für Waren und Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.



Die Aktion richtet sich an Pflegekräfte in Krankenhäusern, in Alten- und Krankenpflege-Einrichtungen sowie von mobilen Sanitäts- und Pflegediensten. Zur Legitimation reicht ein Dienstausweis oder eine Arbeitgeber-Bescheinigung.



#DANKE für euren Krisen-Einsatz. Wir sind stolz auf Euch!



Mehr Infos unter: www.reifen-lorenz.de/danke





