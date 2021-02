Küchenhersteller, Möbeldesigner, Architekten und Konsumenten sind sich einig: Matt ist der neue Glanz. Matte Oberflächen, spannend kombiniert mit hochwertigen Kontrastmaterialien, bringen zeitlose Eleganz in trendige Wohnwelten. Mit der neuen Edelmatt Kollektion trifft REHAU genau diesen Nerv – und geht noch einen Schritt weiter. Denn durch den optimalen Designverbund aus Oberfläche, Kante und Stauraum können Schreiner, Designer und Industriepartner Möbel und Räume aus einem Guss erzeugen. Natürlich in der gewohnten, hochwertigen Qualität. Die Kollektion geht hierbei unter dem Slogan „The touch of beauty“ ins Rennen, denn die wunderschöne Optik wird begleitet durch eine angenehme, samtweiche Haptik. Natürlich mit Soft Touch und Anti-Fingerprint.



Seit über 70 Jahren entwickelt REHAU kreative Lösungen für den Innenausbau. Der neueste Interieur-Clou erstreckt sich über verschiedene Produktlinien und ermöglicht Schreinern, Designern und Industriepartnern auf diese Weise, monolithische, stylische Möbel und Räume zu kreieren. Mit der Edelmatt Kollektion greift REHAU den aktuellen Trend zur matten Oberfläche auf – und bietet eine einzigartige Lösung für die Inneneinrichtung. Das Besondere: Die Edelmatt Kollektion von REHAU deckt das gesamte Paket ab, von der Oberfläche über die Kante bis hin zu Stauraumlösungen und zum Wandabschluss.



Optik, Haptik und Qualität der Extraklasse



Die unterschiedlichen Komponenten der Kollektion werden dabei durch das REHAU Edelmatt-Triple verbunden: durch echte Schönheit, ansprechende Haptik und hohe Qualität. Selbst aus flachem Winkel entstehen kaum Lichtreflexe, die Farbpalette reicht von einem klaren Weiß bis hin zu Tiefschwarz. Dank Anti-Fingerprint und Soft-Touch-Verarbeitung ist jede Berührung der Oberfläche ein Fest für die Sinne, und hinsichtlich der Qualität erfüllen die Komponenten ebenfalls höchste Ansprüche: Die Materialwelt ist widerstandsfähig gegenüber Hitze, Feuchtigkeit, Kratzer, Mikrokratzer oder Schläge. Hoher Schutz von Anfang an minimiert die Notwendigkeit für spätere Reparaturen. So kann die Kollektion in fast allen Umfeldern eingesetzt werden und überzeugt neben dem Design mit Langlebigkeit. Darüber hinaus hat REHAU für Umgebungen, in denen höchste Ansprüche an die Hygiene gestellt werden, eine Lösung: Als Mitglieder der REHAU health.protect-Familie sind die Oberflächen der Edelmatt Kollektion von Haus aus mit antibakteriellen Eigenschaften verfügbar. Auch die Kantenbänder sind optional als health.protect-Variante bestellbar. Damit eignet sich die Kollektion besonders für hygienesensible Bereiche, wie zum Beispiel Arztpraxen.



Die Bausteine der Edelmatt Kollektion



Die Edelmatt Kollektion setzt sich aus fünf verschiedenen Komponenten zusammen – sowohl aus neuen als auch bewährten Lösungen aus dem REHAU Portfolio: Im Mittelpunkt steht die neue Oberfläche RAUVISIO noir. RAUVISIO noir verbindet Eleganz mit handwerklicher Qualität auf höchstem Niveau und fängt so die Facetten des kosmopolitischen Lebensgefühls ein. Das seidig-matte Finish macht die Oberfläche lebendig und erzeugt die perfekte Balance aus Design und Funktion. Die Farbpalette aus zwölf Trendtönen bietet Inspiration rund um den unverwechselbaren Stil des Film noir, der heute wie damals die Design- und Modewelt prägt: Tiefe Kohle, klarstes Weiß sowie gedeckte Meeresund Smaragdtöne transportieren die Fantasie und die Sinne in die stilvolle, geheimnisvolle Welt von Lauren Bacall und Humphrey Bogart. RAUVISIO noir ist extrem kratz-, wasser- und hitzeresistent und eignet sich damit sowohl für die horizontale wie für die vertikale Verwendung in der Arbeitsplatte bei besonderer Beanspruchung. Der perfekte Begleiter von RAUVISIO noir ist RAUVISIO brilliant Edelmatt: Eine Oberfläche, die ebenfalls hervorragende Haptik und Optik für den Einstieg bietet. Insbesondere bei der vertikalen Anwendung ist RAUVISIO brilliant Edelmatt eine echte Alternative für Innenarchitekten und Schreiner: Acht abgestimmte Farben bieten dabei vielfältige Variationsmöglichkeiten.



Für perfekte Bauteile braucht es neben den Oberflächen auch die optimale Bekantung. Mit RAUKANTEX hat REHAU hier vor nunmehr fast 50 Jahren eine Lösung entwickelt, die das Unternehmen zum Vertrauenspartner der Möbelindustrie gemacht hat. Die RAUKANTEX Edelmatt Familie verbindet diese vertraute Qualität bereits seit 2009 erfolgreich mit dem einzigartigen Look von edelmatten Oberflächen. Mit RAUKANTEX pro werden Oberflächen und Kantenbänder zu Bauteilen aus einem Guss – dank Nullfuge in Funktion und Optik. RAUKANTEX Edelmatt ist für alle Farben und Formate von RAUVISIO noir und RAUVISIO brilliant Edelmatt verfügbar – und darüber hinaus in fast 400 Farben und Farbvariationen erhältlich.



Neben dem Trend zur matten Optik sind „Small Spaces“ ein großes Thema im Innenausbau: Der verfügbare Raum muss smart genutzt werden, möglichst ohne große Kompromisse. Das neue RAUVOLET Edelmatt Rollladensystem für den schnellen Zugriff auf die Schrankinhalte bietet optimale Raumnutzung mit einem Materiallook, der sich perfekt in moderne, matte Möbel integriert – ohne Material- und Farbbrüche und mit einer leicht laufenden Nutzung.



Um den gesamten Raum wie aus einem Guss zu planen, wird die REHAU Edelmatt Kollektion von einem Wandabschluss abgerundet: Mit der farblich abgestimmten Profillösung RAUWALON perfect-line gelingt der perfekte Übergang von Arbeitsplatte zur Wand – und damit der letzte „Touch of beauty“: der letzte Schliff für eine Innenausstattung im Zeitgeist!





