Wohnraumakte XY ungelöst

Gestern (18.02.) haben die Einwohner von Stutensee über den Fortgang der Bauleitplanung im Lachwald entschieden. „Das Gute dabei ist, dass mit dem Entscheid der Bürger nun Klarheit in einer Frage geschaffen ist, welche die Bürgerschaft in Stutensee in den letzten Wochen und Monaten emotional bewegt und tief gespalten hat. Offen bleibt allerdings nun die Frage, wie zügig Flächen für den akuten Bedarf an Wohnraum mobilisiert werden können“, kommentiert Verbandsdirektor Gerd Hager das Ergebnis des Bürgerentscheides in Stutensee. Mit deutliche Mehrheit hatte die Bürgerschaft in Stutensee im Bürgerentscheid dafür votiert, dass der Lachwald in seiner jetzigen Form erhalten bleibt und der Beschluss des Gemeinderats zur Aufstellung eines Bebauungsplanes „Lachwald II“ aufgehoben wird.



Die Nachfrage nach Wohnraum sei eine der großen planerischen Herausforderungen für die Region und darüber hinaus, ergänzt Hager. Aus der Standortgunst und der wirtschaftlichen Prosperität resultiere ein anhaltend hoher Bedarf an Wohnraum. Engpässe im Wohnungsmarkt seien dabei nicht zuletzt eine Frage des sozialen Zusammenhalts, da insbesondere Bevölkerungsgruppen aus der Mitte der Gesellschaft mit mittleren und kleineren Einkommen sich schwer täten, angemessenen Wohnraum zu finden. Deshalb werde zunehmend auf dezentrale Standorte ausgewichen, mit der Folge einer anwachsenden Zersiedelung, höherer Mobilitätskosten und Belastung der Verkehrswege.



Damit zeigten sich am Beispiel der Fläche in Büchig alle Wechselwirkungen dieser dynamischen Planungsaufgabe. Mit dem bereits begonnenen Beteiligungsprozess ‚Zukunft Wohnen‘ habe sich die Stadt Stutensee auf den Weg gemacht, diese über den Einzelfall hinausführenden Fragen zu diskutieren. „Lachwald nein - wo dann, lautet die Gretchenfrage“, so Hager. Dabei biete der Regionalverband weiterhin seine Unterstützung an. Hier könne der Regionalverband auch von den Erfahrungen und Ergebnissen der Wohnraum-Allianz des Landes Baden-Württemberg profitieren, die er aktiv mitbegleitet habe, so Hager abschließend.



Informationen zur Wohnraum-Allianz: https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/bauen/wohnraum-allianz/

