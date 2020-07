Pressemitteilung BoxID: 806926 (Regionalverband Mittlerer Oberrhein)

Regionalplanung auf Kurs

Herausforderungen durch die Corona-Pandemie

„Insgesamt betrachtet sind wir mit unseren Planungen auf dem richtigen Kurs“, zeigte sich Verbandsdirektor Gerd Hager bei der Anmoderation des Tagesordnungspunktes überzeugt. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie haben die Regionalplaner ihre Arbeit reflektiert und die Ergebnisse diese Woche im Planungsausschuss erörtert. Schon die Verlagerung des Sitzungsortes vom Haus der Region in das geräumigere Südwerk in der Karlsruher Südstadt stand stellvertretend für die arbeitsorganisatorischen Herausforderungen, so der Regionalverband. „Als Planungsverband schauen wir aber natürlich nicht nur auf die kurzfristigen Aspekte wie die Sitzungsorganisation, sondern überlegen, was das für die langfristigen Planungskonzepte und für die Regionalentwicklung bedeutet“, so Hager.



Das Gremium diskutierte in den Themenfeldern Siedlung, Freiraum und Mobilität, welche Bedürfnisse an den Lebensraum sich während der letzten Wochen besonders artikuliert haben. Die „Region der kurzen Wege“, die Nahversorgung direkt bei den Kunden, Wohnstandorte mit hoher Lebensqualität, weitläufige, gut erreichbare Erholungs- und Freizeiträume in den Grünzäsuren und Grünzügen rund um die Siedlungen. „Ich vergleiche sie gerne mit ‚grünen Fingern‘, die in den Siedlungsbereich reichen. Karlsruhe ist ein prominentes Beispiel dafür“, veranschaulicht Hager. Ebenso wichtig sei eine gute regionale Vernetzung bei der Fahrradinfrastruktur. Insgesamt zeige sich, dass Trassensicherungen im Regionalplan wichtige Handlungsspielräume für Verkehrsprojekte offen hält. „Vieles, was sich in der Pandemie als besonders belastbar erwiesen hat, gehört schon zur planerischen DNA der Region Mittlerer Oberrhein“, stellt Hager fest.



Eine erste Zwischenbilanz fällt positiv aus: „Die Region und ihre Strukturen haben sich bisher als flexibel, belastbar und zukunftsfähig erwiesen. Unsere Strategie für die Raumentwicklung wurde nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern hat sich bestätigt“, fasste der Verbandsvorsitzende Landrat Dr. Schnaudigel die Diskussion zusammen. Die Verwaltung des Regionalverbands wurde beauftragt, die Entwicklung weiter zu beobachten und in einem Jahr eine Bewertung aufgrund der dann vorliegenden Langzeiterfahrungen vorzulegen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (