Photovoltaik-Planentwurf geht zum zweiten Mal an die Öffentlichkeit

Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein weist darauf hin, dass der Entwurf der Teilfortschreibung des Regionalplans für den Themenbereich Photovoltaik-Freiflächenanlagen ab Montag (18.06.) bis einschließlich 20. Juli 2018 öffentlich ausgelegt wird. „Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den Planentwurf, die Begründung und den Umweltbericht in Augenschein zu nehmen“, so Verbandsdirektor Gerd Hager. Konkret handelt es sich um 21 „Vorbehaltsgebiete für regionalbedeutsame Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ von mindestens drei Hektar Größe. Zusammen umfassen sie rund 163 Hektar. Aufgrund von Stellungnahmen zum ersten Planentwurf hat die Verwaltung die geplante Flächenkulisse um knapp 30 Hektar reduziert. Im zweiten Entwurf fehlen vier der zunächst vorgeschlagenen Vorbehaltsgebiete, zwei weitere Flächen gehen verkleinert in die zweite Runde.



An den geplanten Standorten müssen die Förderbedingungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz erfüllt sein. Diese sehen unter anderem einen Maximalabstand von Autobahnen oder Schienentrassen von 150 Metern vor. In den Vorbehaltsgebieten hätte die Photovoltaiknutzung ein erhebliches Gewicht bei der Abwägung mit konkurrierenden Flächennutzungen. Außerdem ist ein Pilotstandort für eine schwimmende Photovoltaik-Anlage auf einem Baggersee vorgesehen.



Planentwurf, Begründung und Umweltbericht liegen bei folgenden Stellen während der jeweiligen Sprechzeiten aus:



- Regionalverband Mittlerer Oberrhein, Baumeisterstr. 2, 76137 Karlsruhe, Zimmer 14; Mo-Do 8.3016.30 Uhr, Fr 8.30-15 Uhr

- Stadt Baden-Baden, Fachgebiet Stadtplanung, Zimmer 629, Rathaus, Marktplatz 2, 76530 Baden-Baden; Mo-Fr 8-12 Uhr, Mo-Mi 14-16 Uhr, Do 14-17.30 Uhr

- Landratsamt Karlsruhe, Beiertheimer Allee 2, 76137 Karlsruhe, Information am Haupteingang; Mo u. Mi-Fr 8-12 Uhr, Do 14-17 Uhr

- Landratsamt Rastatt, Kunden-Service-Center im EG, Am Schlossplatz 5, 76437 Rastatt; Mo-Do 7.30-17 Uhr, Fr 7.30-13 Uhr

- Stadt Karlsruhe, Stadtplanungsamt, 1. OG, Zimmer D117, Lammstr. 7, 76133 Karlsruhe; Mo-Fr 8.30-15.30 Uhr



Gleichzeitig können Planentwurf, Begründung und Umweltbericht auch während des genannten Zeitraums im Internet unter www.region-karlsruhe.de eingesehen und abgerufen werden.



Zum Planentwurf, dessen Begründung und dem Umweltbericht kann jedermann gegenüber dem Regionalverband Mittlerer Oberrhein bis spätestens 20.07.2018 schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch unter rvmo@region-karlsruhe.de Stellung nehmen. Nach Ablauf dieser Frist sind alle Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 9 Abs. 2 Satz 4 ROG). Der Regionalverband prüft die vorgebrachten Stellungnahmen und teilt das Ergebnis der Prüfung den Absendern mit.

