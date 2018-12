Nikolaus Gründerfrühstück

14.12.18

Zum traditionellen Gründerfrühstück trafen sich Gründer und Berater auf Einladung der Region Fulda GmbH in der Mensa des BBZ Mitte in Petersberg. Steffen Vey stellte das Unternehmen QuaSiDa vor. Das Unternehmen wurde im Juni 2018 gegründet und beschäftigt sich getreu seinem Firmennamen mit Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit und Datenschutz. QuaSiDa ging aus dem Zeitarbeitsunternehmen Persona Mobile hervor und aufgrund der seit Mai gültigen Datenschutzgrundverordnung auf eine große Nachfrage nach Datenschutz und Datensicherheitsdienstleistungen.



Regionalmanager Christoph Burkard konnte zum letzten Gründerfrühstück des Jahres eine bunte Mischung von Mitgliedern des Gründernetzwerks begrüßen. Das Spektrum der Gründer reichte von der Nachrichtenspedition über die Gründerin, die eine Auszeit in einem Zen Tempel in Japan genommen hat bis zum Ruheständler, der sich noch einmal als Coach und Mentor in der Beratung versuchen möchte. Weitere Informationen und die Jahresplanung für 2019 befinden sich in www.gruenden-in-fd.de





