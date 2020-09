Der Herbst rückt näher und damit üblicherweise auch die jährliche Schließung vieler Campingplätze am westlichen Bodensee. In diesem Jahr allerdings hat das Landratsamt Konstanz den Platzbetreibern eine Sondergenehmigung erteilt. Fast alle Campingplätze verlängern daher die Saison bis zum 31. Oktober. Für Campingfreunde und Bodensee-Liebhaber heißt das: Die letzten beiden Oktoberwochen stehen ab sofort zur Buchung offen, noch sind viele Zelt- und Stellplätze zu haben. Einzige Einschränkung: Aus naturschutzrechtlichen Gründen dürfen die am Wasser gelegenen Campingplätze keine SUPs und Kanus mehr ausleihen, die Nutzung von Wassersportgeräten ist hier nicht erlaubt.



Die westliche Bodenseeregion zeigt sich im Herbst von einer besonders stimmungsvollen Seite. Viele zertifizierte Wanderwege führen über den Bodanrück und in den Hegau, immer wieder mit weiten Ausblicken über den See und die Region. Der Verlängerungszeitraum fällt außerdem in die Zeit des Herbst-Hoppings. An vier Wochenenden verbindet die Untersee-Schifffahrt die deutschen und Schweizer Orte im Taktverkehr, das günstige Hop-On-Hop-Off Ticket gilt den ganzen Tag, am Ufer warten tolle Ausflugsziele. Das Herbst-Hopping findet statt am 17. und 18.10., 24. und 25.10., 31.10. und 1.11. sowie außerdem am 7. und 8.11.2020.



Informationen zu Ferien am westlichen Bodensee unter www.bodenseewest.eu

