Vom Baum zum Bau - Ausstellung "Bauen mit Holz in Bayerisch-Schwaben"

Private und kommunale Bauherren, Architekten und Ingenieure aufgepasst! Vom 09.09.2019 bis 11.10.2019 bietet die Ausstellung „Vom Baum zum Bau: Bauen mit Holz in Bayerisch-Schwaben“ im Landratsamt Donau-Ries einen informativen und kompakten Überblick rund um die Möglichkeiten des modernen Holzbaus. Portraits von Best-Practice-Beispielen finden sich dort ebenso wie ausführliche Informationen zur Gebäudemodernisierung mit Holzfassaden-Elementen und zur Behandlung von Holzoberflächen. Interessierte sind herzlich zur Ausstellungseröffnung am 09.09.2019 ab 16:30 Uhr eingeladen.



Warum ist Bauen mit Holz für Schwaben ein so interessantes Thema? Rund ein Drittel des Regierungsbezirks Schwaben ist mit Wald bedeckt. Die hiesigen Wälder gehören zu den vorratsreichsten und umsatzstärksten Wäldern Mitteleuropas. Jedes Jahr kommen weitere 750.000 Festmeter hinzu - ein riesiges Nutzungspotenzial für Bauvorhaben, das kontinuierlich nachwächst!



Eine informative Ausstellung rund um das Thema Holzbau



Das Netzwerk Holzbau im Wirtschaftsraum Augsburg präsentiert in seiner Ausstellung hervorragende Beispiele für Holzbauten aus ganz Schwaben und sorgt für Inspiration zu verschiedensten Bauvorhaben vom Einfamilienhaus über Gewerbeimmobilien bis hin zu Kindergärten, Schulen und Rathäusern. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten ist die Ausstellung hoch interessant für private und kommunale Bauherren, Architekten und Planer.



Mit vielen wissenswerten Details informiert die Ausstellung ebenfalls über die Möglichkeiten der energetischen Sanierung mit Holz durch vorgefertigte Fassadenelemente sowie über die Pflege und Behandlung von Holzoberflächen an Gebäuden.



Ausstellungseröffnung am 09.09.2019 ab 16:30 Uhr



Zum Auftakt der Ausstellung wird Landrat Stefan Rößle am 09.09.2019 ab 16:30 Uhr im Landratsamt Donau-Ries (Pflegstr. 2, 86609 Donauwörth) interessierte Besucher begrüßen. Im Anschluss daran referiert Erwin Taglieber, Taglieber Holzbau GmbH und Mitglied des Netzwerks Holzbau im Wirtschaftsraum Augsburg, über das Thema „Aktiver Klimaschutz durch Bauen mit Holz“. Danach haben die Teilnehmer die Möglichkeit, an der Führung durch die Ausstellung mit Frank Lattke, lattkearchitekten, teilzunehmen. Für die Ausstellungseröffnung ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich bis zum 05.09.2019 online unter www.netzwerkholzbau.de oder per Email unter netzwerkholzbau@region-A3.com anmelden.

