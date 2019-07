Pressemitteilung BoxID: 760171 (Regio Augsburg Wirtschaft GmbH)

A³ Förderverein begrüßt 18 neue Mitglieder auf großem Jubiläumsfest

Mit über 600 Gästen feierte die Region am 11. Juli den 10-jährigen Geburtstag der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH und ihres A³ Förderverein. Auch 18 neue Mitglieder durfte der Förderverein anlässlich des großen Festakts auf dem Event willkommen heißen.



Sowohl die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH als auch der A³ Förderverein haben ein seit ihrer Gründung vor zehn Jahren bestehendes Ziel inzwischen weit übertroffen: eine wertvolle Grundlage für das unternehmerische Networking in der Region A³ zu schaffen. „Über 5.000 Partner und engagierte Begleiter aus Unternehmen, Netzwerken und Institutionen, aus der Kommunalpolitik und aus der Verwaltung haben uns in den vergangenen zehn Jahren unterstützt. Dafür vielen Dank!“, sagte Andreas Thiel, Geschäftsführer Regio Augsburg Wirtschaft GmbH & A³ Förderverein. „Motor für Wachstum und Beschäftigung sind die erfolgreichen vor Ort ansässigen Unternehmen – sie sind das Potenzial, aus dem A³ entstanden ist. Danke den seit heute über 160 Mitgliedern des A³ Förderverein für ihr Engagement!“, so Dr. Walter Eschle, 1. Vorsitzender des Fördervereins der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH e.V.



Alle 18 neuen Mitglieder des A³ Förderverein stellten sich und ihre Beweggründe, die Regio mit einer Mitgliedschaft zu unterstützen, im Rahmen des Festaktes auf der Bühne vor. Das 150. Mitglied des Förderverein der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH e.V. war übrigens die TOPSTAR GmbH mit Sitz in Langenneufnach im Landkreis Augsburg.



Das sind die neuen Mitglieder des A³ Förderverein





Alte Posthalterei, vertreten durch Manuela Schumacher

Büroecco Kommunikationsdesign GmbH, vertreten durch Roman Schellmoser

Bürocenter Reich GmbH, vertreten durch Michael Reich

cioplenu GmbH, vertreten durch Valentin Ostarhild

datac Kommunikationssysteme GmbH, vertreten durch Sabine Erlebach

fly-tech IT GmbH & Co. KG, vertreten durch Tobias Wirth

Hartmann & Brehmer GmbH & CO. KG, vertreten durch Jürgen Brehmer

IMOVIAL GmbH, vertreten durch Thomas Höret

JEFFERSON & NetzWerk, vertreten durch Dominic Jefferson

Scheidle & Partner RAe WP StB mbB, vertreten durch Prof. Dr. Simon Bulla

Seowerk GmbH, vertreten durch Dr. Christopher Große

STABER Ingenieurbüro GmbH & Co. KG, vertreten durch Irmgard Götz

TEAM23 GmbH, vertreten durch Oliver Vogt

Titus Bernhard Architekten, vertreten durch Titus Bernhard

TOPSTAR GmbH, vertreten durch Prof. Dr. Rainer Maria Wagner

Umbach Rechtsanwälte Partnergesellschaft, vertreten durch Peter Umbach

Vocus GmbH, vertreten durch Stefan Gorkenant

XITASO GmbH, vertreten durch Ulrich Huggenberger





Bausteine für eine starke Region



Die branchenübergreifende Zusammensetzung der Mitglieder, die Mischung von Industrie, gewerblichem Mittelstand und Dienstleistern, Groß- und Kleinbetrieben: Gerade der Mix macht die Netzwerktreffen des A³ Förderverein jedes Mal aufs Neue spannend. Durch die Arbeit des A³ Förderverein entstehen in der Region Perspektiven, die anderswo keine Chance hätten – ob innerhalb der Wirtschaft oder gemeinsam mit Forschung, Wissenschaft und den Kommunen. Hier leistet der A³ Förderverein seit zehn Jahren einen wichtigen Beitrag. Nicht nur Projekte der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft werden vom A³ Förderverein unterstützt. Auch Partner des Vereins erhalten Unterstützung, darunter beispielsweise die Internationale Schule Augsburg, die Wirtschaftsjunioren, das Medienforum Augsburg oder Projekte des Augsburg Innovationspark als Leuchtturmvorhaben mit herausragender Bedeutung für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Augsburg. Über 60 Projekte und Vorhaben wurden in zehn Jahren A³ Förderverein bereits unterstützt, über 50 Events mit über 3.500 Gästen realisiert. Im gleichen Zeitraum wurden knapp eine Million Euro in Form von Vereinsbeiträgen der Mitgliedsunternehmen zusammengetragen und größtenteils durch Projekte wiederum in die Standortförderung für die Region Augsburg investiert.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (