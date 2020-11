Das 5 Sterne Superior Hotel Regent Berlin ist das führende Hotel in Deutschland. Die Auszeichnung als „Germany´s Leading Hotel“ erhielt das Luxushaus am Gendarmenmarkt jetzt von den World Travel Awards 2020.



Sie gelten als die „Oscars der Reisebranche“: Mit den Ehrungen der World Travel Awards werden Jahr für Jahr herausragende Leistungen in allen Bereichen der globalen Reise-und Tourismusbranche gewürdigt. Das Regent Berlin konnte sich in diesem Jahr im Segment „Germany´s Leading Hotel“ gegenüber einer starken Konkurrenz behaupten.



„Gerade in der angespannten und herausfordernden Zeit, die unsere Branche dieses Jahr durchläuft, ist der World Travel Award für unser Haus eine großartige Bestätigung und gleichzeitig Ansporn für mein Team und mich, weiter an unseren exzellenten Serviceleistungen zu arbeiten.“, so Claus Geißelmann, General Manager des 5 Sterne Superior Hauses. „Dafür möchte ich mich vor allem bei meinen Mitarbeitern bedanken, die Tag für Tag unseren Gästen diesen erstklassigen und sehr persönlichen Service zukommen lassen und damit diese Auszeichnung möglich gemacht haben.“



Das Regent Berlin in der historischen Mitte direkt am Gendarmenmarkt gelegen ist ein Rückzugsort voller Eleganz und Tradition, ein verstecktes Juwel inmitten der lebendigen Metropole Berlin. Zeitlos klassische Eleganz dominiert in dem eleganten Fünf-Sterne-Superior Haus mit seinen 195 Zimmer und Suiten.







Die World Travel Awards:



Die World Travel Awards ™ wurden 1993 ins Leben gerufen, um erstklassige Leistungen in allen Schlüsselsektoren der Reise-, Tourismus- und Gastgewerbebranche zu würdigen, auszuzeichnen und zu feiern. Heute ist die Marke World Travel Awards ™ weltweit das ultimative Markenzeichen für herausragende Leistungen in der Branche. Die Bewertungen kommen von qualifizierten Führungskräften aus den Bereichen Reisen und Tourismus, von Branchenexperten sowie von Reisenden selbst.

















