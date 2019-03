In Search Of Speed: Spannende Einblicke in den Alpinen Ski-Weltcup der FIS!

08.03.19

Einblicke in den Ski-Weltcup, wie ihn sonst nur Insider haben: Das bietet die kostenfreie Dokumentarserie „In Search of Speed”, die den größten Stars des Alpinen Ski-Weltcups auf ihrer Saison in Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom folgt. In zwölf Episoden erzählt „In Search of Speed“ von den wichtigsten Rennen der Weltcup-Saison 2018/19 und zeigt, was die besten Skifahrer der Welt antreibt, noch rasanter und radikaler zu fahren.



Mit faszinierenden Bildern, raren Einblicken hinter die Kulissen und sehr persönlichen Interviews berichtet die neueste Folge von „In Search of Speed“, die am 7. März 2019 veröffentlicht wurde, vom legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel 2019. Die Show zeigt, wie sich Speed-Skifahrer Dominik Paris (ITA) noch ein weiteres Mal in den Annalen der berüchtigten Streif-Abfahrt verewigen will, und welche schwierige Entscheidung Aksel Lund Svindal (NOR) treffen muss.



Die achte Episode erscheint kommenden Donnerstag, den 14. März 2019, und folgt den Protagonisten der technischen Disziplinen, Marcel Hirscher (AUT), Henrik Kristoffersen (NOR) und Alexis Pinturault (FRA), im Kampf um die Podiumsplätze des Kitzbühel-Slaloms.



Auch die vorhergehenden sechs Episoden von „In Search of Speed“ kann man weiterhin kostenlos anschauen.



Sie konzentrieren sich zum Beispiel auf Lindsey Vonns Jagd nach dem begehrtesten Rekord in der Geschichte des Skifahrens oder wie sich die Abfahrtsspezialisten Aksel Lund Svindal, Dominik Paris und Thomas Dreßen (GER) auf der Birds of Prey-Abfahrt in Beaver Creek (USA) messen. Auch der Versuch von Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault, dem siebenmaligen Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher die Krone zu entreißen, ist Thema einer Episode.



Die Folgen 9 bis 12 werden an den folgenden Donnerstagen im wöchentlichen Rhythmus am 4., 11., 18. und 25. April 2019 veröffentlicht und erzählen die spannende Geschichte der entscheidenden Rennen beim Finale der Weltcup-Saison in Andorra, wo es um die Saisontitel der jeweiligen Disziplinen und den Gesamt-Weltcup-Sieg geht. Wer wird den Sieg davontragen?



Alle Episoden der „In Search of Speed“-Dokumentarserie finden sich unter https://www.redbull.com/int-en/tv/show/AP-1XA3H97X91W11/in-search-of-speed

