Red Bull Homerun: Jetzt für das verrückteste Downhill-Race des Winters anmelden!

• Das verrückteste Ski- und Snowboard-Downhill-Rennen kommt nach Deutschland

• Red Bull Homerun feiert am 16. März 2019 auf der Steinplatte in Reit im Winkl Premiere

• 500 Teilnehmer treten im Massenstart an

Jetzt Startplatz sichern unter redbull.com/homerun



Mit Red Bull Homerun feiert das verrückteste Ski- und Snowboard-Downhill-Rennen Premiere in Deutschland. 500 Teilnehmer starten am 16. März 2019 gemeinsam vom Gipfel der Steinplatte in Waidring auf die Abfahrt ihres Lebens bis zur Winklmoosalm. Nach einem Massenstart sprinten die Wintersportler 300 Meter und fahren dann knapp sieben Kilometer bis zur Winklmoosalm ab – und zwar bis die Oberschenkel brennen. Ihre Ambitionen legen die Teilnehmer selbst fest: Sich mit Freunden messen, um als Held des Tages den Sieg nach Hause zu fahren oder das Highlight am Saisonende entspannt genießen und dafür auf der Aftershow-Party umso mehr Gas zu geben. Alles ist erlaubt, macht aber in lustigen Kostümen noch mehr Spaß. Also rein in das kreativste Outfit und jetzt anmelden unter redbull.com/homerun.



Es ist das lustigste Downhill-Rennen des Winters und der ideale Saisonabschluss: Red Bull Homerun. Auf einer Strecke von6,4 Kilometerverbindet die Strecke in Reit im Winkl die Steinplatte auf der österreichischen Seite (1860 Meter) mit der Winklmoosalm auf der deutschen Seite (1160 Meter) der Chiemgauer Alpen. Damit überwinden die Teilnehmer einen Höhenunterschied von 700 Metern. Aber bevor es bergab geht, müssen die 500 Teilnehmer beim Massenstart im Le-Mans-Stil zu ihren Skiern oder ihrem Snowboard sprinten.



Ist das geschafft, erwarten die Wintersportler heiße Duelle auf der Piste und kühle Drinks auf der Aftershow-Party. Nurwer die perfekte Kombination aus Race-Skills und Ausdauermitbringt, kann um den Sieg mitkämpfen. Mitmachen können alle Wintersportler –ob mit Ski, Telemarkski, Monoski oder Snowboard. Gestartet wird gemeinsam, die Wertung ist getrennt in die KategorienSki und Snowboard, außerdemwird es jeweils eine Frauen-und eine Männerwertung geben. Alle, für die Speed nicht allesist,werfen sich in ihr lustigstes Outfit und sichernsich den Preis für das beste Kostüm. Es gibt nur ein Motto: Je kreativer, desto besser!



Die Anmeldung zum Event kostet 49,99Euro, darin sind unter anderem der Tagesskipass im Skigebiet Steinplatte/Winklmoosalm, eine Mütze unseres Partners Superdry sowie die Aftershow-Party enthalten.Das Skigebiet Steinplatte/Winklmoosalmwurde von mehreren Testportalen ausgezeichnet. Dank der Auswahl an unterschiedlichen Pisten, dem unglaublichen Panoramaund der entspannten–bayerisch „griabigen“ Atmosphäre –können können Familien und Freunde das Naturerlebnis im Dreiländereck Salzburg/Tirol/Bayernin vollen Zügen genießen. Jetzt anmelden unter redbull.com/homerun.

