Die Denim Revolution: Selfnation lanciert Zero Waste Jeans

21.02.19

SELFNATION sagt Ressourcenverschwendung und unnötiger Überproduktion mit ihrem neusten Streich den Kampf an. Mit der Lancierung der Zero Waste Selvedge will das Brand für Hosen nach Mass in Sachen Nachhaltigkeit ein Zeichen setzen. Am 21.02.2019 kommt die Jeans auf den Markt.



„Mit der Zero Waste Selvedge bringen wir eine Jeans auf den Markt, die nachhaltiger ist, als alles bisher Dagewesene. Darauf sind wir stolz.“ – Andreas Guggenbühl. Geschäftsführer und Mitgründer von SELFNATION



40% weniger Wasser und 85% weniger Abfall



Trifft eine Produktion nach Mass auf die grünste Denimweberei der Welt, entsteht eine Symbiose, die an Nachhaltigkeit kaum zu übertreffen ist. Bei der Produktion der Zero Waste Selvedge werden gemäss der Weberei im Vergleich zur herkömmlichen Jeansproduktion bis zu 40% Wasser (2565 Liter), 70% Chemikalien und 30% Energie eingespart. In Zusammenarbeit mit dem nachhaltigen Stoffproduzenten Candiani schafft SELFNATION eine Denim Revolution der neuen Generation. Da bei SELFNATION nur auf Nachfrage produziert wird, können Überproduktionen um 85% minimiert und der Produktionsprozess so effizient wie möglich gestaltet werden.



«Schmutziger als die Modebranche ist nur die Erdölindustrie»



Drin ist, was gut ist



Der Stoff besteht aus 55% Lyocell Tencel (Zellulosefaser), 31% recycelter Baumwolle, 12% Bio- Baumwolle und 2% recyceltem Elasthan. Zudem wird er mit einer von Candiani selbst entwickelten und nachhaltigen Indigofarbe – Indigo Juice mit Namen – gefärbt. Die verwendete naturbasierte Faser hat nicht nur einen hohen Tragekomfort, sondern im Vergleich zu Baumwolle auch einen deutlich geringeren Wasserverbrauch sowie bessere funktionale Eigenschaften. Die Herstellung ist durch die gute Feuchtigkeitsaufnahme ressourcenschonend und sorgt für Weichheit und Glanz.



Selvedge garantiert traditionelle und hochwertige Webtechnik



Der Selvedge Denim für die Massjeans steht für höchste Qualität und Langlebigkeit. Anders als gewöhnlicher Denim wird dieser Premiumstoff auf einem echten Schützenwebstuhl in traditionellem Verfahren gefertigt, eine Kunst welche nur noch wenige Webereien weltweit beherrschen. Das bezeichnende Qualitätsmerkmal ist die saubere Webkante. Diese entsteht, da der Schussfaden ununterbrochen von der einen zur anderen Kante gezogen und nicht abgeschnitten wird. Bei herkömmlichen Stoffen wird der Faden an jeder Seite abgeschnitten, was dazu führt, dass das



Als Teil der Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) wird im geschlossenen Produktionskreislauf der Zero Waste Selvedge alles wiederverwertet, was wiederzuverwerten ist. In diesem regenerativen System werden Ressourceneinsatz und Abfallproduktion, Emissionen und Energieverschwendung durch das Verlangsamen, Verringern und Schließen von Energie- und Materialkreisläufen minimiert. Ein Umdenken, das vor allem in der Jeansproduktion nicht genug früh kommen konnte, denn wie einst Tobias Meier von der Basler Nachhaltigkeits-Beratungsfirma Ecos zur Luzerner Zeitung sagte: «Schmutziger als die Modebranche ist nur die Erdölindustrie.»



Gewebe an den Kanten nicht stabil ist. Erhältlich ist die Premiumjeans auf Mass ab dem 21.02.2019 über www.selfnation.ch für CHF 279.

