Das Frankfurter Startup READ-O launcht eine App, die beim Finden von neuen Büchern hilft und dafür Emotionen in Büchern sichtbar macht.



Wenn wir Bücher lesen, hoffen wir auf Emotionen. Wir wollen lachen, weinen oder überrascht werden. Bei über 70.000 neuen Romanen pro Jahr (Stand 2019) ist es aber gar nicht so leicht, das passende Buch zu finden. Während viele Leser in Ermangelung an Zeit schnell zu Bestsellern greifen, besteht mit der neuen App READ-O ab jetzt die Möglichkeit, Geschichten außerhalb des Mainstreams zu entdecken und so Bücher für sich zu finden, die wirklich zu ihnen passen.



Mehr als nur ein schönes Cover?

Das gleichnamige Frankfurter Startup READ-O analysiert mit einer künstlichen Intelligenz Millionen von Buchrezensionen und macht die Emotionen eines Buches über ein Profil sichtbar. So können Leser*innen auf Anhieb sehen, wie traurig, spannend oder erotisch ein Buch ist. Die READ-O App ist seit einer Woche für Apple- und Android verfügbar.



Passende Bücher liest man auch zu Ende!

Das fünfköpfige Team will die Leidenschaft am Lesen entfachen, indem Menschen über READ-O unkompliziert Bücher finden, die wirklich zu ihnen passen. Mit der READ-O App können Stimmung, Schreibweise und Qualität eines Buches herausgefunden werden, ohne dass dabei zu viel vom Inhalt verraten wird. Zudem können Leser*innen gezielt nach Emotionen suchen, um so das Buch zu finden, das gerade zu ihrer Lesestimmung passt.



Wir bieten Orientierung bei der Büchersuche

„Mit READ-O möchten wir dabei helfen, Orientierung der Bücherlandschaft zu schaffen. Es gibt so viele großartige Geschichten und gleichzeitig viele Menschen, die von diesen verzaubert werden wollen. Wir bringen beide Seiten zusammen!“ Ben Kohz, Mitgründer von READ-O.

