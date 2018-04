Südmail gratuliert dem Ravensburger Spieleland mit Sonderbriefmarke zum 20. Geburtstag

Mit Hilfe von Käpt’n Blaubär ist am Donnerstag im Ravensburger Spieleland eine neue 65 Cent Standardbriefmarke von südmail enthüllt worden. Mit ihr wird der 20. Geburtstag des Freizeitparks in Meckenbeuren gewürdigt.



„Eine eigene Briefmarke ist schon etwas ganz Besonderes und soll unsere vielen Jubiläumsaktionen, die wir in diesem Jahr haben, nochmals unterstreichen“, sagt Volker Herzog, Leiter Kommunikation und Vertrieb von der Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH. 150.000 Exemplare der Briefmarke mit dem blauen Ravensburger Dreieck druckte die „Blaue Post“ in der Erstauflage. Ein normaler DIN lang Brief kann damit frankiert und innerhalb Deutschlands über südmail verschickt werden. „Die Briefmarken sind während des Jubiläumsjahrs 2018 in allen unseren rund 300 Verkaufsstellen und im Onlineshop zu haben“, berichtet Stefan Huber, Leitung Kundenbetreuung, Verkauf und Marketing von südmail. Zudem gibt es eine bei Sammlern sehr beliebte limitierte Auflage von 100 Ersttags¬karten zum Preis von 8,50 Euro pro Stück. Die Briefmarke zeigt die Spieleland-Attraktion BRIO Metro, mit ihrem neuen 30 Meter langen Tunnel mit vielen Lichteffekten.



Die Geburtstagsbriefmarke ist ein Teil der gemeinsamen Partnerschaft zwischen dem Ravensburger Spieleland und südmail. Eine Mitmachaktion im Park mit dem Titel „Geburtstagspost“ gehört ebenfalls dazu. Hier sind alle Kinder und Eltern dazu eingeladen, Geburtstagsgrüße an Maus, Käpt´n Blaubär und das ganze Spieleland-Team im Zelt aufzuhängen. Zudem können alle Besucher direkt aus dem Park gratis eine tolle Postkarte über die „Blaue Post“ an Freunde, Omas, Opas, Mamas oder Papas versenden.

„Wir freuen uns sehr, mit südmail einen Partner an unserer Seite zu haben, der – wie wir – ein klares Bekenntnis zur Region zeigt. Wir ergänzen uns optimal und sind gespannt, wie unsere gemeinsame Kooperation in Zukunft weitergeht,“ so Herzog bei der Enthüllung der Geburtstagsbriefmarke.

