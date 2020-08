Pressemitteilung BoxID: 812971 (Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH)

Großeltern-Angebot: Für nur 20 Euro ins Ravensburger Spieleland

Oma und Opa sparen beim Ausflug ins Ravensburger Spieleland

Omas und Opas aufgepasst: Wer vom 1. bis 30. September 2020 zusammen mit seinen Enkeln das Ravensburger Spieleland besucht, bezahlt für sich nur 20 Euro pro Person. Da ist ganz viel gemeinsamer Spielspaß vorprogrammiert!



Im September dürfen sich Großeltern im Freizeitpark am Bodensee auf ein besonderes Angebot freuen. Wer vom 1. bis 30. September mit seinen Enkeln einen Ausflug zu Maus, Käpt´n Blaubär und Co. plant, erlebt die über 70 Attraktionen zum Vorteilspreis für nur 20 Euro pro Großeltern-Teil. Ob gemeinsam Räder wechseln, bei der Abenteuerfahrt den Geschichten von Käpt´n Blaubär lauschen oder in der SchokoWerkstatt gemeinsam die eigenen Lieblingsschokolade herstellen – im Ravensburger Spieleland kommen Klein und Groß gemeinsam auf ihre Kosten!



Das Großeltern-Special ist im Online-Shop und vor Ort an den Kassen im Ravensburger Spieleland erhältlich. Vorab muss der gewünschte Besuchstag unter www.ravensburger-spieleland.besuchsplaner.online reserviert werden. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.spieleland.de oder telefonisch unter +49 7542 400 0.

