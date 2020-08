Pressemitteilung BoxID: 812143 (RasenBallsport Leipzig GmbH)

Yvon Mvogo verlängert bis 2023 und wird nach Eindhoven verliehen

Kontrakt vorzeitig bis 2023 verlängert | Der Torhüter wechselt zeitgleich für zwei Jahre nach Eindhoven, um Spielpraxis zu sammeln | 19 Einsätze für RBL in vier Wettbewerben

Verlängerung und Leihe! Der Vertrag mit Torhüter Yvon Mvogo wird vorzeitig um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Gleichzeitig wird der 26-Jährige mit sofortiger Wirkung für zwei Jahre an den niederländischen Top-Club PSV Eindhoven verliehen.



Der Schweizer Nationalspieler (bislang zwei A-Länderspiele) war im Sommer 2017 vom BSC Young Boys zu RB Leipzig gewechselt. In den drei Jahren bei den Roten Bullen kam Yvon Mvogo in 19 Pflichtspielen zum Einsatz und spielte vier Mal zu null.



SPORTDIREKTOR MARKUS KRÖSCHE:





„Yvon hat sich in den letzten Jahren trotz weniger Spieleinsätze sehr gut entwickelt. Um den nächsten Schritt zu gehen, braucht er nun aber Wettkampfpraxis, die wir ihm mit der Leihe nach Eindhoven ermöglichen wollen. Wir sind auf der Torhüterposition extrem gut besetzt, gleichzeitig aber auch von Yvon total überzeugt. Daher haben wir uns gemeinsam für dieses Modell entschieden. Wir wünschen ihm bei der PSV viel Erfolg!“





TORHÜTER YVON MVOGO:





„Ich habe mich bei RB Leipzig und in Leipzig immer extrem wohl gefühlt, daher stand ich einer Vertragsverlängerung sehr positiv gegenüber. Gleichzeitig habe ich den Anspruch, spielen zu wollen und mich weiter zu verbessern. Die Chance sehe ich nun bei der PSV. Ich freue mich sehr auf Eindhoven und werde alles geben, um mit dem Club seine Ziele zu erreichen. Gleichzeitig drücke ich RB Leipzig beide Daumen für die kommende Saison!"





KURZSTECKBRIEF YVON MVOGO:





Geburtsdatum: 06. Juni 1996 in Yaounde (Kamerun)

Alter: 26 Jahre

Nationalität: Schweiz

Größe: 1,90 Meter

Gewicht: 91 kg

Position: Torwart





BISHERIGE VEREINE:





Jugendvereine: FC Marly, FC Fribourg, BSC Young Boys

07/2011 bis 06/2017: BSC Young Boys

07/2017 bis 08/2020: RB Leipzig





LEISTUNGSDATEN RB LEIPZIG:





Gesamt: 19 Spiele | 4 Spiele ohne Gegentor

Bundesliga: 5 Spiele

DFB-Pokal: 3 Spiele

UEFA Champions League: 1 Spiel

UEFA Europa League: 10 Spiele (inkl. Qualifikation)



Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (