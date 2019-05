Pressemitteilung BoxID: 753171 (RasenBallsport Leipzig GmbH)

Pokalfinal-Wochenende

Alle Zeiten vom Abschlusstraining bis zur Abschlussveranstaltung / Hinweise zu den Zusatz-Events in Leipzig und Berlin

Die Roten Bullen im Pokalfinale! Am Samstag (25. Mai) wird um 20.00 Uhr im Berliner Olympiastadion das DFB-Pokalfinale 2019 zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München angepfiffen.



Die Partie wird in Deutschland von der ARD und Sky, in Österreich von ServusTV live übertragen.



Für Ihre Vorberichterstattung senden wir Ihnen nachfolgend den Zeitplan sowie weitere Informationen zum Pokalfinal-Wochenende zu.



FREITAG, 24, MAI



10.30 Uhr | RBL-Fußball-Akademie

Abschlusstraining RB Leipzig (die ersten 15 Minuten sind für Medien öffentlich)



13.00 Uhr | RBL-Fußball-Akademie

Abfahrt RB Leipzig nach Berlin



15.30 Uhr | Olympiastadion Berlin

Platzbegehung RB Leipzig (für Medien öffentlich)



16.00 Uhr | Olympiastadion Berlin (Aufwärmhalle, Höhe Marathontor)

Offizielle Pressekonferenz mit beiden Finalteilnehmern

(ausschließlich für akkreditierte Journalisten)



Teilnehmer: Cheftrainer und Kapitäne beider Mannschaften



17.00 Uhr | Olympiastadion Berlin

Abschlusstraining FC Bayern München (ersten 15 Minuten für Medien öffentlich)



20.15 Uhr | Karl-Liebknecht-Stadion Potsdam

Finale DFB-Pokal der Junioren

RB Leipzig – VfB Stuttgart



SAMSTAG, 25. MAI (LEIPZIG)



18.00 Uhr | Festwiese Leipzig

Einlass Public Viewing (Presseausweis für Zutritt erforderlich)



19.05 Uhr | Festwiese Leipzig

Start der Live-Übertragung (Vorprogramm; ab 20.00 Uhr das Spiel)



SAMSTAG, 25. MAI (BERLIN)



12.00 Uhr | Breitscheidplatz

Beginn Fanfest RB Leipzig



16.00 Uhr | Olympiastadion Berlin

Stadionöffnung für Medienvertreter



18.30 Uhr | Olympiastadion Berlin

Siegerehrung DFB-Pokal der Junioren



20.00 Uhr | Olympiastadion Berlin

76. Finale DFB-Pokal

RB Leipzig – FC Bayern München



ca. 22.45 Uhr | BRICKS Berlin (Mohrenstraße 30)

RBL-Pokalnacht



Hinweis:

Zum offiziellen Bankett nach dem Spiel sind keine Medienvertreter zugelassen. Es wird jedoch am Einlass der Location Medienbereiche für Interviews, Foto- und Filmaufnahmen geben. Zudem steht vor Ort ein Medienarbeitsraum zur Verfügung.



Es wird um eine kurze Anmeldung per E-Mail an media.rbleipzig@redbulls.com gebeten.



SAMSTAG, 26. MAI



12.10 Uhr | Hauptbahnhof Berlin (Gleis 12)

Abfahrt des Sonderzuges nach Leipzig



Es steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Medienvertreter zur Verfügung.

Akkreditieren Sie sich zur Mitfahrt bitte bis spätestens Freitag, 15.00 Uhr, über dieses Formular.



13.00 Uhr | Festwiese Leipzig

Einlassbeginn für die Saisonabschluss-Feier



13.30 Uhr | Red Bull Arena

Öffnung Medienbüro

(Ausgabe der Tagesakkreditierungen; Dauerakkreditierungen der Saison 2018/19 sind für diese Veranstaltung gültig).



Akkreditieren Sie sich bitte (insofern sie keine Dauerakkreditierung haben) dazu bis spätestens Freitag, 15.00 Uhr, über dieses Formular.



ca. 14.00 Uhr | Hauptbahnhof Leipzig (Gleis 9)

Ankunft des Sonderzuges

Für mitreisende Journalisten wird ein Shuttlebus zur Festwiese angeboten.



ca. 14.30 Uhr | Hauptbahnhof Leipzig (Westseite)

Busfahrt der Mannschaft zur Festwiese



im Anschluss | Festwiese Leipzig

Teampräsentation

Für Medienvertreter sind eine Mixed-Zone am Bühnenbereich sowie Kamerapodeste eingerichtet.



ca. 19.00 Uhr | Red Bull Arena

Schließung der Medienbereiche



Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern unter media.rbleipzig@redbulls.com zur Verfügung.

