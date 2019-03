Ras Al Khaimah: In den Bergen entsteht Luxuscamp

06.03.19

In Ras Al Khaimah entsteht am Berg Jebel Jais, dem höchsten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), ein Luxuscamp. Für dieses Projekt arbeitet die Ras Al Kaimah Tourism Development Authority (RAKTDA) mit dem Betreiber Mantis Group zusammen. Den Vertrag unterzeichneten Haitham Mattar, CEO der RAKTDA, und John Hanna Mih, Managing Director von Mantis UK, auf der ITB Berlin.



Das Luxuscamp wird auf rund 600 bis 700 Metern über dem Meeresspiegel liegen und so den Gästen einen weiten Blick auf das Hajar-Gebirge eröffnen. Es umfasst 47 hochwertige Einheiten – 34 Luxuszelte, elf Suiten mit einem Schlafzimmer und eigenem Pool sowie zwei Suiten mit zwei Schlafzimmern und privatem Pool. Die Gäste erwartet zudem ein Fitness-Club, ein Spa- und Wellness-Zentrum, ein geheizter Pool, ein Restaurant sowie ein Kinderspielplatz und ein Bereich für Lagerfeuer. Die Eröffnung ist für 2020 geplant. Das Camp wird ganzjährig geöffnet und gerade in den Sommermonaten mit zehn Grad kühleren Temperaturen als in der Ebene ein Rückzugsort sein.



Das Ökotourismus-Projekt erweitert die Palette der Attraktionen mit Schwerpunkt Abenteuerurlaub, welche das Emirat entwickelt. Im Luxuscamp kommen modernste Technologien zum Einsatz, um den Energieverbrauch zu senken und Wasser zu sparen.



Haitham Mattar, CEO der RAKTDA, unterstreicht: „Die spektakuläre Jebel Jais-Gebirgszug steht im Mittelpunkt unseres Abenteuer-Angebots. Menschen aus der ganzen Welt suchen während ihres Urlaubs nach neuen Erlebnissen. Diesen Trend möchten wir gemeinsam mit weiteren Investoren nutzen. Mit den richtigen Investitionen und umweltfreundlichen, nachhaltigen Projekten haben wir das Ziel, eine weltweit anerkannte Destination zu entwickeln, die bis zum Jahr 2021 rund 1,5 Millionen und bis 2025 insgesamt drei Millionen Besucher anzieht.“



Während der letzten drei Jahre hat die RAKTDA drei neue, umweltfreundliche Abenteuer-Projekte am Jebel Jais realisiert und sich damit zu einem Abenteuerzentrum der Region entwickelt, das die Angebote der Nachbar-Emirate ergänzt. Dazu zählen der erste Klettersteig („Via Ferrata“) am Arabischen Golf, ein Aussichtsdeck mit Park und der Jebel Jais Flight, die längste Zipline der Welt.



Zu Mantis



Mantis ist eine einzigartige Hotel-Kollektion mit Standorten auf allen Kontinenten. Im April 2018 trat Mantis der Accor Gruppe bei. Gemeinsam schufen sie den Community Conservation Fund Africa (CCFA), damit die Tourismusindustrie eine größere Rolle beim Naturschutz und der Verbesserung der örtlichen Gemeinden spielt. Nachhaltigkeit spielt für Mantis eine große Rolle und alle ihre Tourismusprojekte, wo auch immer sie angesiedelt sind, respektieren die Umwelt und lokalen Communities. Alle in den Hotels verwendeten Produkte – ob im Badezimmer oder Lebensmittel wie Kaffee, Wein - kommen von Lieferanten, die hohe Umweltstandards einhalten und keine Tierversuche unternehmen.



Weitere Informationen: https://www.mantiscollection.com/

