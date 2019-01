RAL FARBEN auf der imm cologne 2019 - Die internationale Einrichtungsmesse

11.01.19

Vom 14. bis 20. Januar 2019 öffnet die Kölnmesse wieder ihre Tore für die weltweit führende Möbelmesse, die imm Cologne. RAL FARBEN stellt in diesem Jahr wieder im designorientierten Messesegment „Pure Platforms“ in der Halle 3.1 aus, inmitten von Nachwuchsdesignern, Hochschulen und Trendexperten. Vom Farbstandardisierer und modernen Dienstleister für Farbgestaltung werden auf dem Stand C39 innovative Farbgestaltungsinstrumente für Designer, Architekten, Innenarchitekten und Handwerker präsentiert.







In diesem Jahr stellt RAL FARBEN als Messehighlight einem breiten Fachpublikum das vollständig überarbeitete RAL DESIGN SYSTEM plus vor. Jünger, frischer und mit dem Plus an Gestaltungsfreiheit. Mit 200 neuen Trendfarben bietet das vielseitige Farbsystem RAL DESIGN SYSTEM plus jetzt 1.825 perfekt aufeinander abgestimmte Farbtöne. Analog zur Farbsammlung RAL CLASSIC hat mit dem aktuellen Relaunch außerdem jeder Farbton eine kreative Hilfsbezeichnung erhalten, die zunächst in fünf Sprachen vorliegt.







Insgesamt stehen Architekten und Designern nun neun komplett überarbeitete Farbfächer, Atlanten und Farbboxen für kreative und umfassende Farbgestaltung zur Verfügung. Darüber hinaus wurde das RAL DESIGN SYSTEM plus um 4 Gestaltungsbücher ergänzt, die dem Anwender vielfältigste Anregungen bieten. Ob schneller Farbvergleich oder die Entwicklung von ausgeklügelten Farbharmonien, die neu überarbeitete Produktlinie bietet professionellen Farbanwendern für jede Fragestellung maßgeschneiderte Lösungen. Gleichzeitig ermöglichen die fest definierten Farbtöne über alle Produktionsstufen hinweg eine eindeutige Kommunikation über Farbe.

