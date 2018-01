RAL FARBEN auf der imm cologne 2018 - Die internationale Einrichtungsmesse

Vom 15. bis 21. Januar 2018 öffnet die Kölnmesse ihre Tore für die weltweit führende Möbelmesse. RAL FARBEN stellt in diesem Jahr erstmals im designorientierten Messesegment "Pure Platforms" in Halle 3.1 zwischen Nachwuchsdesignern und Trendexperten aus. Vom Farbstandardisierer und modernen Dienstleister für Farbgestaltung werden innovative Farbgestaltungsinstrumente für Designer, Architekten, Innenarchitekten und Handwerker präsentiert.



Nach dem "Farbwörterbuch" und "Farben der Gesundheit" führt RAL seine Herausgeberschaft bei der Publikation "Farben für Körper, Geist und Seele" fort. Buchautor Prof. Axel Venn, Farbforscher und Referent der RAL AKADEMIE übersetzt die empirisch erhobenen Farbassoziationen in die Farbsprache des RAL DESIGN SYSTEM, die sich dadurch in unterschiedlichste Wohnräume und Wohnstile hinein komponieren lassen.



Denn Farbe ist mehr als Dekoration. Farbe ist Gestaltungsqualität. Farben geben Orientierung, schaffen Ordnung und schenken Sicherheit. Farben stimulieren, sie beruhigen oder vitalisieren und wirken sich ganzheitlich auf Körper, Geist und Seele aus.



Das neue Buch wird im Frühjahr 2018 im Christian Verlag erscheinen und kann auf der Messe vorbestellt werden. Erste Eindrücke zum Inhalt können auf der imm cologne im Rahmen des Vortragsforums "The Stage" am 19.01.2018 um 14:45 Uhr in Halle 3.1 oder direkt am Stand von RAL FARBEN gewonnen werden. Im Umfeld von "The Stage" gibt es neben den Expertenvorträgen, Konzeptvorstellungen angesagter Gestalter und Diskussionen über aktuelle Trends in Architektur und Design.

RAL gemeinnützige GmbH

RAL ist die weltweit angewendete Sprache der Farbe. Mit den Farbsammlungen RAL CLASSIC und RAL EFFECT sowie dem RAL DESIGN System bietet RAL den Farbanwendern eine vielfältige Auswahl präziser Farbvorlagen. Die Palette der RAL Farben umfasst insgesamt 2.328 Farbtöne. Die RAL FARBEN Produkte reichen von Farbfächern über Kunststoffstandards und Software bis hin zu Farbgestaltungs- und Trendbüchern.







