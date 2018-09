Was macht gute Sportbekleidung aus? Raise Sportbekleidung als Beispiel

Das Team von raise Sportswear sieht in der raise gymwear nicht nur den neuesten Fitness Trend, sondern ein Lebensgefühl oder auch „Lifestyle“. Sportbekleidung soll optisch ansprechend sein, schließlich verbringt man ja viel Zeit mit seinem Workout und möchte sich wohl fühlen. Aber auch die Qualität der Bekleidung sollte wichtig sein.



Heute gibt es eine große Auswahl an Sportbekleidung. Von günstig über teuer, vom Discounter bis hin zur Premium-Marke aus den USA.



Worauf man beim Kauf achten sollte und ob teuer gleich gut ist, wird in diesem Artikel aufgeklärt.



Das Material



Heute gibt es zum Glück gute Materialien, die bei sportlichen Aktivitäten nicht einschränken, sondern durch ihre Beschaffenheit das Workout sogar erleichtern können. So können gute Materialien z.B. den entstehenden Schweiß gut absorbieren und für ein angenehmes Training sorgen.



Stretching und eine gute Passform ist natürlich auch ein Stichwort. Die Leggings sollte eine gewisse Kompression bieten, aber gleichzeitig sollte sie sich anfühlen wie eine zweite Haut. Zudem sollte das Material blickdicht sein, denn wer möchte schon seine Unterwäsche präsentieren?



Daher sind alle raise Tights zu 100% blickdicht.



Besonders wichtig ist der Halt der Bekleidung. Was bringt eine Tights oder ein Sport BH, der weder an der richtigen Stelle sitzt oder nicht unterstützend wirkt. Die Sport BHs von raise Sportswear sind so konzipiert, dass sie festen Halt geben, sitzen und auch optisch was hermachen.



Die raise Tights sitzen dank des hohen und breiten Bündchens angenehm und bombenfest. Hier rutscht nichts und gleichzeitig schmeichelt der Schnitt derTaille.



Die hochelastische Polyester/Elasthan-Qualität, die für die raise Leggings und Sport BHs eingesetzt wird, ist leicht komprimierend und springt immer wieder in ihre Ursprungsform zurück, so dass nichts ausleiert oder unschöne Beulen wie z.B an den Knien entstehen.



Sie fühlt sich wie eine zweite Haut an und bietet demnach ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit und Komfort.



Durch das sogenannte Sublimationsdruckverfahren und diverse Veredlungstechniken bleiben die Farben auch nach etlichen Waschgängen genauso erhalten wie nach dem Kauf des Kleidungsstückes.



Woran erkennt man gute Sportbekleidung?



Beim Kauf von Sportbekleidung sollte der Käufer darauf achten, dass die Materialien die verwendet werden hochwertig sind. Das heißt atmungsaktiv, hautfreundlich und möglichst nicht aus dem billigsten Stoff, der papierdünn ist. Zudem sollte der Stoff eine leichte Kompression (gerade bei Tights) bieten.



Bei einem Sport BH sind noch der Halt und ggf. leichte Polsterungen ein Kriterium. Denn uns ist es wichtig, dass man sich keine Gedanken über Kälte machen muss, zudem hat Frau ja gerne alles gut verpackt.



Bei Oberteilen sollte das Material ebenfalls atmungsaktiv sein und möglichst aus natürlichen Materialien, wie Baumwolle oder zum Laufen natürlich atmungsaktive Materialien.



Die Reinigung ist ebenfalls ein sehr wichtiges Merkmal. Denn Ihr wollt Eure Kleidung ja mehr als nur einmal tragen können, ohne dass sie einläuft oder sich verfärbt. Heißt übliche 30 Grad Wäsche, kein Verformen und leichte Reinigung sollte möglich sein.



Funktionskleidung sollte gut verarbeitet sein. Die Nähte sollten doppelt und gut versäumt sein, damit nichts aufgeht oder reißt.



Egal welche Ziele man hat, die Kleidung muss zu der jeweiligen Aktivität passen. Natürlich benötigt man zum Skifahren andere Kleidung als für ein Workout im Gym. Im Zweifel immer beraten lassen. Im raise Team ist immer jemand da, der alle Fragen rund um das Thema raise Sportbekleidung mit den Interessenten klärt.



Schreiben Sie einfach eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular.



Ist gut gleich teuer?



Das ist eine gute Frage und ebenfalls eine, die das Team vo n raise Sportswear sehr beschäftigt hat. Klar, wir machen alle gerne Schnäppchen, wer nicht? Aber oftmals sind wir dann doch enttäuscht von dem, was man am Ende bekommt.



Eins ist sicher: um Qualität zu finden, muss man nicht zwingend auf teure Markenprodukte zurückgreifen. Gerade bei den großen Herstellern zahlt Ihr auch oft für den Namen.



Auch große Handelsketten bieten gute Sportbekleidung an. Wir kennen alle den Laden mit den zwei großen Buchstaben. Oftmals ist hier aber das Problem, dass die Kleidung zum Teil durchsichtig wird und auch die Designs nicht so ausgefallen sind. Wem das genügt, der wird auch hier auf jeden Fall fündig.



Wichtig ist: das ist lediglich unsere Meinung zu solchen Produkten. Dies soll weder ein Urteil noch ein Argument gegen den Kauf sein. Um Qualität zu finden, muss es nicht immer eine Marke sein.



Wem aber der ökologische und auch soziale Aspekt nicht unwichtig ist, der sollte beispielsweise nicht auf die super günstigen Tights für 10 Euro setzen. Denn hier kann man davon auszugehen, dass sowohl die Wahl der Materialien, die Verarbeitung und der Herstellungsprozess nicht der Beste ist.



Was raise gymwearr Ihnen bietet



Alle Teile aus der aktuellen Kollektion wurden im Vorfeld getestet. Es gab vieles, was an den gängigen Marken gut gefallen hat und daran wurde die raise Sportswear Kollektion natürlich auch angelehnt. Das Material und die Passform bei den raise Tights und dem BH war besonders wichtig. Denn zu oft hatte das Team günstige Hosen oder BHs die entweder durchsichtig wurden, nach einmal tragen ausgeleiert waren oder null Halt boten.



Zudem war ist die Qualität und Herkunft der Ware sehr wichtig. So ist das raise Crop Top z.B. zu 100% aus Baumwolle und Made in Portugal. Wer mehr über die Kollektion erfahren möchte, hier geht’s zum Blog Post -> https://raise-sportswear.com/blogs/news/this-is-us



Natürlich spiegeln sich Ansprüche an Kleidung auch im Preis wieder. Und hier reden wir nicht vom Verkaufs-, sondern vom Einkaufspreis. Und natürlich – da ist das raise Team sich sicher das die Käufer es ihm gönnen – möchte das Team auch noch ein wenig verdienen.



Daher wird die raise Sportswear Kollektion im mittleren Preissegment angeboten, dafür bietet sie aber Top Qualität, Passform und Design.



Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie doch die Website von raise: raise-sportswear.com oder das Instagram Profil.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren