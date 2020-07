Pressemitteilung BoxID: 805459 (Ragnar Tessloff GmbH & Co. KG)

Konzert zuhause

Hörstift BOOKii holt das Orchester ins Kinderzimmer

Musik live zu erleben ist nicht nur für Erwachsene, sondern auch für viele Kinder eine wichtige Erfahrung – leider sind Konzertbesuche momentan kaum möglich. Mit dem Buch „Hören und Staunen. Musikinstrumente“ und dem dazugehörigen BOOKii-Hörstift kann man sich das Orchester nachhause holen und dabei die Welt der Musikinstrumente entdecken. Junge Leser erfahren, welche Instrumente in einem Orchester zusammenspielen und wie es klingt, wenn ein Pianist so richtig in die Tasten haut. Das Buch stellt die 50 wichtigsten Tasten-, Zupf-, Streich und Holzblasinstrument in kurzen Steckbriefen vor und BOOKii liefert den richtigen Sound dazu. Es gibt Ratespiele mit Hörbeispielen und eine Sonderseite zu den Instrumenten des Sinfonieorchesters. Ein unterhaltsames Buch, das von Eltern und Kindern sicher immer wieder gerne in die Hand genommen wird. Ein Nachschlagewerk für die ganze Familie!



BOOKii Hören und Staunen.

Musikinstrumente.

Ab 4 Jahren; HC; 26 Seiten; 23,7 x 27,7 cm€ [D] 19,95 / € [A] 20,60





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (