Auf die Plätze - fertig - such!

"Schatzsuche-to-go" von Rätselmacher Stefan Heine

Die Schnitzeljagd oder Schatzsuche gehört nach wie vor zu den wichtigsten Ereignissen des Kindergeburtstags und auch bei vielen anderen Gelegenheiten bringt das althergebrachte Spiel viel Spaß. Doch die Vorbereitung ist zeitaufwändig. Die Schatzsuche-Boxen von Rätselmacher Stefan Heine schaffen Abhilfe. In nur 10 Minuten ist alles startklar. Die Boxen enthalten Rätsel- und Ortskarten, Umschläge, Lösungs- und Namenssticker, Rätselliste und Bleistift. Es gibt vier verschiedene Themen für Kinder unterschiedlicher Altersstufen.



Jedes Spiel:

€ (D) 12,95 / € (A) 12,95

(unverb. Preisempfehlung)

Schachtel, 18,4 x 13,4 cm

ET: Juni 2020



Der Autor



Stefan Heine (geb. 1969) ist seit fast 25 Jahren Rätselmacher aus Leidenschaft. Gemeinsam mit seinem Team beliefert er weltweit etwa 400 Zeitungen, Zeitschriften, Magazine und viele weitere Print- und Onlinemedien Tag für Tag mit neuen Rätseln. Stefan Heine ist mitverantwortlich für den Erfolg der Sudokus in Deutschland, er lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Hamburg.



Info unter: http://www.ps-heine.de/



„Ich habe selbst drei Kinder und bestimmt schon zwanzig Schnitzeljagden vorbereitet. Einmal hatte ich sehr wenig Zeit, da habe ich einen meinen Rätselkalender zweckentfremdet und die einzelnen Seiten als Aufgaben genutzt. Daraus habe ich die Idee einer komplett fertigen Schnitzeljagd in der Box entwickelt.“ (Stefan Heine, Autor).

