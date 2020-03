Pressemitteilung BoxID: 789737 (Radurlaub ZeitReisen GmbH)

Leinen los und Kurs auf Sommer

Pures Familienglück: Erlebniskreuzfahrten durch Adria und Ägäis

Ein Familiensommer wie früher, voll Freiheit, Unbekümmertheit und Lebensfreude, das versprechen die Erlebniskreuzfahrten von Inselhüpfen. Sie kombinieren achttägige Schiffsreisen durch die Inselwelt von Adria oder Ägäis mit Wasserspaß, Ausflügen, Spielen, Rad- und Wandertouren. Wie etwa die Rundfahrt durch Süddalmatien: An fünf Terminen im Juli und August wird die atemberaubende Inselwelt vor der Küste Kroatiens zum Revier für kleine und große Entdecker. Unvergessliche Erinnerungen verspricht auch das Inselhüpfen durch die Ionischen Inseln: Fünf Reisen stehen im Juli und August auf dem Programm. Und wer immer schon auf einem stolzen Dreimaster reisen wollte, für den ist die Sommerkreuzfahrt zu den Saronischen Inseln und entlang der Peloponnes genau das Richtige. Anfang August wird hier der Anker gelichtet. Die Erlebniskreuzfahrten kosten ab 1.190 Euro pro Person in der Doppelkabine, für Kinder bis 16 Jahre wird ein Rabatt von 25 Prozent gewährt. www.inselhuepfen.de



In Süddalmatien funkelnde Erinnerungen sammeln



Wer eintauchen will in eine azurblaue Welt voller Abenteuer, wird an Bord der San Snova bei einer Erlebniskreuzfahrt durch die Inselwelt Süddalmatiens fündig. Die charmante hölzerne Motoryacht wird acht Tage lang zum fahrenden Zuhause und kreuzt die mit grünen Inseln gesprenkelte Adria – immer mit Kurs auf die schönsten Häfen und Naturschauplätze Südkroatiens. Fünf paradiesische Eilande wollen entdeckt werden: Šolta, Hvar, Vis, Kor?ula und Bra?. Jeden Morgen entscheiden sich die Inselhüpfer aufs Neue: An Bord entspannen? Oder Unternehmungen wie etwa einen Ausflug zum Goldenen Horn auf Bra?, eine Entdeckertour durch die Altstadt von Hvar oder einen Bienenworkshop auf Šolta erleben? Wanderungen und Radausflüge stehen auf dem Programm, besonders Abenteuerlustige wagen sich etwa im Rafting-Boot auf die Cetina. Immer wieder denken sich die Guides speziell für die Kids etwas aus. So haben die Eltern auch mal Zeit für sich. Wenn das Schiff in stillen Buchten vor Anker geht, krönt ein Sprung ins funkelnde Blau den Sommer. Die familienfreundliche, achttägige Erlebniskreuzfahrt durch Süddalmatien findet an fünf Terminen im Juli und August statt. Sie ist ab 1.190 Euro buchbar. Nähere Informationen unter www.inselhuepfen.com/de/erlebniskreuzfahrt-sueddalmatien



Die Ionischen Inseln: Weiße Strände und verborgene Höhlen



Die Inselhüpfen-Erlebniskreuzfahrt durch die Ionischen Inseln offenbart ein Hellas, wie die alten Götter es geschaffen haben müssen. Türkisfarbene Buchten, weiße Strände, satt-grüne Hügel: Bei einem achttägigen Inseltörn durch diese leuchtende Landschaft kommt die ganze Familie ins Schwärmen. Die Panagiota sticht ab Korfu in See und steuert auf ihrer Rundreise die Inseln Paxos, Lefkas, Kefalonia und Meganisi an. Der imposante Motorsegler aus Holz bietet Kabinen mit jedem Komfort, inklusive übermütigen Wasser-Sprüngen von der Reling und magischen Abenden unter dem sternenübersäten Nachthimmel. Landeskundige Reisebegleiter versorgen Erwachsene wie Kinder mit Aktivitäten, Spiel und Spaß. Aus zahlreichen Angeboten kann sich jeder nach Lust und Laune das Passende aussuchen. Highlights sind etwa ein Besuch der Melissani Höhle mit dem Ruderboot oder eine Radtour zu den Wasserfällen von Nidri. Auch der Wunschbaum im Kloster Agios Athanasios und die fröhliche Eselsfarm auf Kefalonia sind absolut sehenswert. Immer wieder wird zum Baden in verwunschenen Buchten geankert, bei idyllischen Radtouren und Wanderungen vergisst man die Zeit. Quirlige Städtchen bezaubern mit bunten Häusern, und in den Tavernen kommt die berühmte griechische Küche auf den Teller. An fünf Terminen im Juli und August kann diese Erlebniskreuzfahrt mit sieben Nächten an Bord gebucht werden – Doppelkabinen sind ab 1.290 Euro erhältlich. Details zur Rundreise sind zu finden unter www.inselhuepfen.com/de/erlebniskreuzfahrt-ionische-inseln



Peloponnes und Saronische Inseln: Eine Zeitreise zur Wiege Europas



Duftende Orangengärten, antike Tempel, und immer wieder die tiefblaue Ägäis: Eine Erlebniskreuzfahrt durch die Saronische Inselwelt und entlang der Peloponnes verspricht griechisches Lebensgefühl in Reinkultur. Jeder Morgen beginnt an Bord des stolzen Dreimast-Motorsegler Thalassa. In jedem Hafen ist er ein echter Blickfang ist und bietet seinen Gästen größten Komfort und eine gemütliche Heimat auf Zeit. Da fällt die Entscheidung am Morgen nicht leicht: Auf den weiten Decks bei einem guten Buch entspannen oder mit den Guides per Rad, Kanu oder zu Fuß auf Erkundungstour gehen? Es gibt so viel zu sehen: Auf der Pistazieninsel Ägina lockt die Ausgrabungsstätte eines alten Apollotempels. Auf der verkehrsfreien und denkmalgeschützten Insel Hydra fühlt man sich zwischen Eseln wie in eine andere Zeit versetzt, und in Nafplio beeindruckt die venezianische Festung Palamidi. Während die Eltern vielleicht in der übervollen kulturellen Schatzkiste dieser Region stöbern, vergessen sich die Knirpse beim begleiteten Spielen am Strand oder bei einem der vielen Badestopps im klaren Mittelmeer. Anfang August heißt es ab Athen „Leinen los“ für dieses Familienerlebnis. Der Reisegrundpreis für eine Doppelkabine unter Deck beträgt für die achttägige Reise 1.390 Euro. Das ganze Programm findet sich unter www.inselhuepfen.com/de/erlebniskreuzfahrt-peloponnes-saronische-inseln



Radurlaub ZeitReisen in Kürze:



Seit 1998 veranstaltet der Inselhüpfen-Anbieter Aktivkreuzfahrten mit Rad und Schiff – mittlerweile im gesamten Mittelmeerraum. Mit Vietnam zählt seit 2008 auch ein exotisches Reiseziel dazu, Schottland markiert das nördlichste Revier des Konstanzer Unternehmens. Montenegro, das Bergland Kroatiens, Albanien, Kreta, Südafrika und seit Kurzem die norwegischen Lofoten bereisen Inselhüpfer per Rad von Hotel zu Hotel. Radurlaub ZeitReisen steht für innovative und prämierte Reiseideen. Das Unternehmen wird seit 2008 von Firmenmitbegründer Klaus Schenk als alleinigem Geschäftsführer geleitet. 16 feste Mitarbeiter sind im Firmensitz Konstanz tätig. Mehr als 45 Reiseleiter arbeiten an Bord der Schiffe der jeweiligen Destinationen. 2019 war mit gut 7.500 Gästen das bislang erfolgreichste Jahr seit Gründung.



Aktuelle Reiseziele:





Trekkingrad-Kreuzfahrten in Kroatien, Griechenland, der Türkei und Vietnam

E-Bike Kreuzfahrten von drei kroatischen Starthäfen aus

Mountainbike-Kreuzfahrten in Kroatien, Griechenland, der Türkei und Italien

Erlebniskreuzfahrten in Kroatien und Griechenland

Segeln & Rad in Italien, Schottland, Dänemark, Holland

Hotel & Rad durch das Bergland Kroatiens, durch Albanien und Montenegro, auf Kreta und durch die Naturreservate Südafrikas

Hotel & MTB in Kroatien, Italien, Griechenland und Patagonien

Hotel & E-Bike auf den norwegischen Lofoten

Rennrad & Schiff in Kroatien





Neu in 2020:





Hotel & Rad plus Wandern auf Kreta

Hotel & MTB in Patagonien

Rennrad & Schiff Trainingscamp in der Kvarner Bucht

Rad- und Erlebniskreuzfahrten Peloponnes und Saronische Inseln



