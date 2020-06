Pressemitteilung BoxID: 802645 (Radurlaub ZeitReisen GmbH)

Jetzt: Leinen los für Inselhüpfer

Endlich können die ersten Inselhüpfen-Schiffe in Griechenland und Kroatien auslaufen. Der auf kombinierte Rad- und Schiffsreisen spezialisierte Veranstalter ZeitReisen startet dort ab Mitte Juni mit einwöchigen Inseltouren in die Saison.



Das Schiff ist bei diesem Reisekonzept „schwimmendes Hotel“. Es bringt die Urlauber von Insel zu Insel oder nimmt sie nach einer Radtour am nächsten Hafen wieder auf. Griechenland und Kroatien waren von der Pandemie vergleichsweise wenig betroffen. Für Einreisende aus europäischen Ländern bestehen dort keine Einschränkungen mehr. In beiden Ländern ist bereits eine schrittweise Rückkehr zur Normalität erfolgt.



Restaurants und Bars, die Außenterrassen zur Bewirtung bereitstellen können oder über ausreichend große Innenräume für Tischabstände von zwei Metern verfügen, haben wieder geöffnet. Freilichtmuseen und Strände bei begrenzter Besucherzahl ebenfalls. Gereist wird beim Inselhüpfen normalerweise in Gruppengrößen bis 36 Personen, in diesem Jahr werden es deutlich weniger sein. Man hält sich vor allem an der frischen Luft auf – an Deck ebenso wie bei den Radtouren. Für die Einhaltung von Hygieneregeln stehen Schiffscrews und Reiseleiter ein. Auf den geräumigen Schiffen ist Abstand halten bei reduzierten Gruppengrößen überall sehr gut möglich. Nur gesunde Teilnehmer kommen an Bord und genießen ihr Reiseland so exklusiv wie nie zuvor. Alle Informationen zu Reisedaten und Sicherheitsmaßnahmen finden sich unter www.inselhuepfen.de

