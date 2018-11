Radisson Collection kommt nach Budapest - in prestigeträchtiger Lage mit einzigartigem Blick auf die Basilika

29.11.18

Die Radisson Hotel Group freut sich, die Unterzeichnung einer neuen Immobilie für die Radisson Collection in Ungarn bekannt zu geben. Die Premium-Lifestyle-Marke, die weltweit den außergewöhnlichsten Hotels der Gruppe vorbehalten ist, präsentiert ihren jüngsten Neuzugang in Budapest.



Nicht nur aufgrund seiner großartigen Geschichte ist das Radisson Collection Basilika Hotel, Budapest ein idealer Ausgangspunkt, um die ungarische Hauptstadt zu erkunden. Das einmalige historische Gebäude mit seiner erstklassigen zentralen Lage passt auch perfekt zu den Markenwerten der Radisson Collection. Das Hotel bietet 71 stilvolle Zimmer und Suiten, ein erstklassiges Fitnesscenter, ein Restaurant, eine Lobbybar und eine zusätzliche Rooftop-Terrasse mit herrlichem Blick auf die historische Skyline Budapests. Hotelgäste können sich schon jetzt auf einen unvergesslichen Aufenthalt freuen, wenn das Haus Mitte 2020 eröffnen wird.



Elie Younes, Executive Vice President & Chief Development Officer, Radisson Hotel Group, sagt: "Budapest ist eine fantastische Stadt und einer der europäischen Märkte mit dem größten Wachstumspotential. Dies ist nun unsere dritte Hotelimmobilie in der Hauptstadt Ungarns, und wir freuen uns sehr, hier das erste Radisson Collection Hotel eröffnen zu können. Ein besonderer Dank gebührt dabei unseren Partnern. Der einmalige Blick auf die Basilika wird garantiert dafür sorgen, dass dieses Prestigehotel zu einem weiteren Meilenstein unserer Hotelgruppe und zu einem unverkennbaren Wahrzeichen in der Skyline von Budapest wird."



Am Stephansplatz gelegen bietet das Hotel als einziges in der Stadt einen direkten Blick auf die Basilika, die dank ihrer neoklassischen Pracht zu den wichtigsten Kirchen in Ungarn gehört. Besonders im Dezember versprüht der Platz im geschäftigen Herzen der Donaumetropole eine ganz besondere Atmosphäre, wenn der malerischste aller Budapester Weihnachtsmärkte seine Türen öffnet.



In Gehweite zu allen wichtigen Budapester Sehenswürdigkeiten gelegen ist das Hotel nur wenige Minuten von Sehenswürdigkeiten wie dem ungarischen Parlamentsgebäude, der Kettenbrücke und der Budaer Burg entfernt. In der anderen Richtung erreichen Hotelgäste innerhalb von kurzer Zeit die atemberaubende Staatsoper, die weltweit zu den renommiertesten Opernhäusern zählt.



ÜBER RADISSON COLLECTION

Radisson Collection™ ist eine Premium-Lifestyle-Kollektion aussergewöhnlicher Hotels an einzigartigen Standorten. Ausgerichtet auf das Luxussegment, hat der Charakter jedes einzelnen Radisson Collection Hotels einen ganz authentischen Bezug zur unmittelbaren Umgebung und ist die ultimative Blaupause für zeitgemässe Übernachtungen – ein grossartiger Mix aus modernem Design und aussergewöhnlichen Erlebnissen rund um die hoteleigenen Speisen-, Fitness- und Wellnessangebote. Jedes Radisson Collection Hotel ist für Gäste und Einheimische gleichermassen konzipiert – denn die Atmosphäre jedes einzelnen Hotels wird sowohl von unseren Gästen wie auch von unseren Teammitgliedern geprägt. Alle Radisson Collection Hotels befinden sich an prestigeträchtigen Standorten und in der Nähe von erstklassigen Freizeitattraktionen. Mit der Teilnahme an Radisson Rewards™, einem globalen Treueprogramm mit aussergewöhnlichen Vorteilen und Prämien, können Gäste und Geschäftspartner ihre Radisson Collection-Erlebnisse ständig erweitern. Radisson Collection ist Teil der Radisson Hotel Group™ mit den Marken Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED®, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson, Country Inn & Suites® by Radisson und prizeotel.



Für Reservierungen und weitere Informationen besuchen Sie www.radissoncollection.com.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/radissoncollection/

Instagram: https://www.instagram.com/radissoncollection/

Facebook: https://www.facebook.com/radissoncollection

(lifePR) (