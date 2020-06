Pressemitteilung BoxID: 802758 (radio 98eins e.V.)

1. Radiofestival zur Fête de la Musique in Greifswald

radio 98eins, GrIStuF und das Kulturzentrum St. Spiritus veranstalten 14 Stunden Radiofestival

Am 21.06.2020 können alle Menschen in Greifswald und Umgebung ihre private „Fête de la Musique“ veranstalten und so den längsten Tag des Jahres mit 14 Stunden Livemusik virenfrei und sauber in den eigenen vier Wänden feiern.



In der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr treten verschiedene Künstlerinnen und Künstlern auf und sind über unsere Frequenz und im Livestream zu hören. Zusätzlich wird das komplette Festival in Form eines Videostream übertragen. Dabei kann die traumhafte Kulisse des St. Spiritus, unserem Veranstaltungs- und Übertragungsort, bestaunt werden. Verschiedene Institutionen wie das IKuWo, das Klex und die Schwalbe müssen dieses Jahr auf eigene Bühnen verzichten, stellen aber bei gutem Wetter Lautsprecher auf ihre Höfe, um mit euch bei Einhaltung des Mindestabstands dem Festival zu lauschen.



Vorstandsvorsitzender Tom Güldner dazu: „Ich saß mit meiner Kollegin Mina Dressler eines Abends zusammen und wir dachten uns: ‚Ein Sommer ohne Fête? Das geht nicht!‘ Wir überlegten, wie man trotz der Auflagen ein Event planen könnte und so kamen wir auf die Idee, die Fête im Rahmen eines Radiokonzertes bzw. jetzt Radiofestivals stattfinden zu lassen.“ So war die Idee der Radio-Fête de la Musique geboren.



Mit 14 verschiedenen KünstlerInnen findet nun das erste Radiofestival Greifswald in Kooperation mit dem GrIStuF e.V. und dem Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus am 21.06.2020 statt. Unter anderem mit dabei sind: Turtleneck, Eva und die Einwegflaschen, Boogie Trap und Taimara.

Das vollständige Line-Up ist in der Facebookveranstaltung (https://www.facebook.com/events/703430703429285/) oder auf unserer Homepage (www.radio98eins.de) zu finden.



Für weitere Informationen erreichen Sie unsere Projektleiterin Mina Dressler per E-Mail: vorstand@radio98eins.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (