Künstlerische Kraftquelle: In »Dialoge - Wirbel« reagiert Tanz mit Musik

1993 – 2018: In diesem Jahr feiert die Compagnie Sasha Waltz & Guests ihr 25-jähriges Bestehen. Den Jubiläums- Auftakt machte im Januar Sasha Waltz’ bis heute international gefeiertes Debutstück »Travelogue I – Twenty to eight« (1993) im Radialsystem V. Im Mai ist dort auch ihre Choreographie »Allee der Kosmonauten« von 1996 wieder zu sehen. Mit »Dialoge – Wirbel« vermittelt die Compagnie im April einen Einblick in die kreativen Arbeits- und Rechercheprozesse, die nicht nur bei »Travelogue I – Twenty to eight« oder »Allee der Kosmonauten«, sondern am Anfang jeder neuen Kreation stehen. Das Berliner Publikum hat die besondere Gelegenheit, sich einer wichtigen Kraftquelle der Arbeit von Sasha Waltz & Guests ganz unmittelbar zu nähern.



Die Compagnie kehrt mit »Dialoge – Wirbel« nicht nur programmatisch, sondern auch inhaltlich-thematisch zum Ursprung zurück: An vier unterschiedlich besetzten Improvisationsabenden im Radialsystem V treten künstlerische Weggefährt*innen aus 25 Jahren in einen offenen Dialog mit Tänzer*innen der Compagnie. Mit dabei sind u.a. die Musiker*innen Jonathan Bepler und Michael Rauter sowie die Choreograph*innen und Tänzer*innen Yoshiko Chuma, Julyen Hamilton, Meg Stuart und Nasser Martin-Gousset.



Wirbel sind Ereignisse, die vom Strom abweichen. Künstlerische Unabhängigkeit bedeutet das Heraufbeschwören von Wirbeln. »Dialoge-Wirbel« legt das Augenmerk ganz auf den von allen Vektoren befreiten kreativen Prozess selbst, die Schönheit des Ineinandergreifens uneinheitlicher Kräfte, aus dem der Wirbel geboren wird.



Bereits vor den ersten ortsspezifischen »Dialoge-Projekten« – 1999 im Jüdischen Museum Berlin, dem Mendelssohnbau am Lehniner Platz im Jahr 2000 oder 2004 im entkernten Palast der Republik – , bildeten interdisziplinäre »Dialoge«-Abende kreative Kraftzentren für die Arbeit von Sasha Waltz. In kurzen und intensiven Begegnungen zwischen Musiker*innen, Bildenden Künstler*innen, Tänzer*innen und Choreograph*innen fand und findet der Dialog auf vielfältigen Ebenen statt.



»Das Wichtigste an den Dialoge-Projekten ist es für mich, ganz unterschiedliche tänzerische Formen und musikalische Welten zu erfahren. Es geht mir dabei nicht um eine ästhetische oder inhaltliche Eingrenzung, sondern um die größtmögliche Freiheit der Kunst.« Sasha Waltz



Dialoge – Wirbel

Improvisationen

Sasha Waltz & Guests

7. 8. 14. 15. April 2018

20 Uhr

Radialsystem V Berlin



Tickets

24 / erm. 18 Euro



Radialsystem V

Holzmarktstr. 33

10243 Berlin

Telefonische Buchung

+49 30 288 788 588

Online-Buchung

www.radialsystem.de



»Dialoge – Wirbel« ist eine Produktion von Sasha Waltz & Guests.

Weitere Informationen: www.sashawaltz.de

