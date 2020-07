Pressemitteilung BoxID: 808495 (R. Dieter Limbach Immobilien KG)

myPhysio expandiert und kommt in die Bonner City

Der Physiotherapieanbieter myPhysio, bisher in Köln an drei Standorten vertreten, hat ein 480 m² großes Ladenlokal am Bonner Cityring, im Haus Oxfordstraße 4, angemietet. Die Fläche, die zuletzt als Bettengeschäft genutzt wurde, wird nun umgebaut und voraussichtlich im Spätherbst eröffnet. Die erstklassige Sichtbarkeit der Fläche sowie die optimale Erreichbarkeit durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Bus- und Straßenbahnknoten Bertha-von-Suttner-Platz, sowie die umliegenden Parkgaragen, war ausschlaggebend für die Standortentscheidung, wie Andrew Hill, Leiter Gewerbevermietung von R.D. Limbach Immobilien, erläutert. Nach den Zahnärzten von Fair Doctors am Anfang der Kölnstraße und dem Sanitätshaus Rahm im bisherigen Lufthansa City Center ist myPhysio nun der dritte G esundheitsdienstleister, dem der Makler ein zuvor anderweitig genutztes Ladenlokal in für diese Branchen optimale Lage im Umfeld des Bertha-von-Suttner-Platzes vermitteln konnte. Und Hill kennt noch weitere Interessenten aus der Gesundheitsbranche, die sich hier gerne ansiedeln möchten. Oft eignen sich aber Flächen nicht auf Grund der spezifischen Anforderungen an die baulichen Gegebenheiten.

