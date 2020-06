Pressemitteilung BoxID: 802240 (R. Dieter Limbach Immobilien KG)

Zentralverband Gartenbau bleibt weiter in Bonn

Mit der Anmietung neuer Büroflächen an der Servatiusstraße in Bonn-Friesdorf mit rund 430 m² hat der Zentralverband Gartenbau e.V. den weiteren Verbleib eines Standortes in Bonn, neben dem Hauptsitz in Berlin und einer Außenstelle in Brüssel, fixiert.



Gemeinsam mit dem Verband der berufsständischen Vertretung der Gärtner wird die Agentur "Das Grüne Medienhaus" die Büroräume nutzen.



Mit ausschlaggebend für die Entscheidung für die Räume am Rande des Bonner Bundesviertels war neben der zweckmäßigen Aufteilung der Etage die ausgezeichnete Anbindung an den ÖPNV, wie Robin Lammerz von der R.D. Limbach Immobilien KG, die den Verband bei der Anmietung betreute, erklärt.



Die Vermieterseite wurde von Dengler Immobilien Consulting e.K vertreten

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (