Jamy's Burger bald auch in Bonn!

Was man in Frankfurt, Darmstadt, Mannheim oder Mainz schon genießen kann, wird es bald auch in der Bonner City geben. Burger aus frischem Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren von regionalen Zulieferern, knackige Salate und frisches Gemüse. Das Ganze ohne Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker. Und dann noch in einem richtig tollem Ambiente. Dafür wurde die ehemalige Fläche von Beate Uhse, gegenüber der Universität und mit direktem Sichtbezug zur Remigiusstraße angemietet. Bis zum nächsten Frühjahr wird diese nach Komplettentkernung massiv umgebaut werden. Hierbei will mach sich optisch an das früher einmal dort befindliche Café mit Konditorei anlehnen und die zuletzt zugemauerten Fenster wieder öffnen. Dadurch soll eine optische Verbindung des Inneren mit dem Straßenraum ents tehen, erklärt Andrew Hill von R. Dieter Limbach Immobilien, der die Fläche vermitteln konnte. Dadurch wird die Ecke eine starke Belebung erfahren, was auch den Nachbargeschäften zugute kommt.

