Quevita AG übernimmt 2PEAK AG: Grösste Trainingsplan-Plattform Europas entsteht

Die Quevita AG, mit ihrem Produkt running.COACH, hat per 1.1.2020 die Schweizer Firma 2PEAK AG übernommen. 2peak.com ist eine Trainingsplan Plattform unter der Federführung von Ironman Weltmeister Sebastian Kienle. Die Quevita AG erweitert damit ihr bisheriges Portfolio im RUNNING Bereich neu auch auf die Sportarten TRIATHLON und CYCLING. Durch die Übernahme von 2PEAK kann die Marktführung im Bereich der dynamischen Trainingsplan-Plattformen mit neu +400'000 Usern weiter ausgebaut werden.



Die Quevita AG hat nun insgesamt 12 Mitarbeiter und plant bis Ende Jahr durch Investitionen einen weiteren Ausbau der Firma.



In der Praxis bedeutet der Zusammenschluss eine Effizienz-Steigerung in der Entwicklung und im Marketing der beiden Produkte. Beide Brands sollen sowohl kurz- als auch langfristig weitergeführt und gepusht werden. Hauptaugenmerk wird auf die Internationalisierung gelegt.

