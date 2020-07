Pressemitteilung BoxID: 809464 (Quartiersmanagementgemeinschaft Überseequartier GbR)

"Malen mit Migo" auf dem Überseeboulevard

Die HafenCity aus Kinderaugen

Augen, Ohren und Buntstifte gespitzt: Das nördliche Überseequartier startet in Kooperation mit dem Migo Verlag aus dem Hause Oetinger am Mittwoch, den 05. August 2020 einen Malwettbewerb. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Von Migo-Malvorlagen mit Pillou, Feuerwehr oder den zwei Ottern Linus & Lina bis hin zu prominenten Orten in der HafenCity gibt es zahlreiche Motive zum Ausmalen, Umgestalten und Fantasieren.



Eine Ausstellung der besonderen Art



Die kleinen Picassos können sich die Malvorlagen am letzten Ferientag von 12:00-15:00 Uhr direkt vor Ort bei TONI in der Osakaallee 8 abholen oder einfach online unter www.überseeboulevard.de downloaden und ausdrucken. Anschließend können die Werke bis zum 09. August 2020 unter der Mail-Adresse mitmachen@überseeboulevard.de oder direkt bei TONI eingereicht werden. Und weil so viel Kreativität hungrig macht, spendieren Andronaco und Orogelato für teilnehmende Kinder, die sich die Malvorlagen abholen, eine Kugel Eis. Außerdem werden die Bilder nach Ablauf des Wettbewerbs in den teilnehmenden Geschäften wie Edeka Böcker ausgestellt, damit alle Anwohner, Hamburger und Touristen sich ein Bild davon machen können, wie individuell die Welt der Kleinen aussieht. Zusätzlich kommen alle Kreationen in einen großen Lostopf: Eine Auswahl aus zehn Motiven wird bis zum 16. August 2020 auf Facebook und Instagram zum Voten online gestellt. Auf die Gewinner warten unterschiedlichste Überraschungen.



Bunt, bunter, Überseeboulevard



Unter den Arkaden vor dem Café in der Osakaallee stehen unter Berücksichtigung der Sicherheits- und Hygieneauflagen am 05. August 2020 zusätzlich Stände mit diversen Büchern des Verlags zum Durchstöbern bereit. „Es ist eine Herzensangelegenheit, die Fantasie der Kinder anzuregen und sie aktiv in den Gestaltungsprozess mit einzubringen. Außerdem möchten wir mit Spiel und Spaß für das Thema Vorlesen sensibilisieren“, berichtet Carmen Udina, Leitung Business Development Kooperationen und Programmleitung des Imprints Migo beim Verlag Friedrich Oetinger sowie Sprecherin der IG Digital im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. „Die HafenCity eignet sich hierfür als äußerst kinderreicher Stadtteil besonders gut.“



Schatzinsel, Piratenschiffe, Kletterwald und Weidenlabyrinth



Über 18 % der ansässigen Haushalte entfallen auf Familien mit Kindern unter 18 Jahren. Der jüngste Stadtteil Hamburgs hat damit andere innenstadtnahe Wohngegenden wie Eimsbüttel und Winterhude überholt. „Von Entstehungsbeginn an sollte mit der HafenCity ein Ort geschaffen werden, an dem sämtliche Generationen und Nutzer zusammenkommen. Zahlreiche Grünflächen und Spielplätze laden zum Verweilen ein, diverse Kultureinrichtungen sorgen für reichlich Abwechslung“, Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin nördliches Überseequartier von BNP Paribas Real Estate Property Management Deutschland. Der Grasbrookpark bietet neben einem Kletterwald und einem Baumhaus mehrere Hängebrücken, nahe des Marco Polo Towers wartet außerdem noch ein großes Piratenschiff darauf, erkundet zu werden. Kreiert wurden die Orte u. a. im Rahmen einer Zukunftswerkstatt von einem Schülerbeirat der benachbarten Katharinenschule. „Ob Mixed-Use-Quartier oder öffentlicher Raum – es wird viel Wert daraufgelegt, die jeweiligen Zielgruppen möglichst früh in die Gestaltung mit einzubeziehen. Mit dem Malwettbewerb in Kooperation mit Migo nähern wir uns dem Thema noch einmal von einer anderen, kreativen Seite“, so Dr. Weise abschließend.



Willkommen in der Welt von Migo



Migo, der Hamburger Trendverlag der Verlagsgruppe Oetinger, ist ein neuer Verlagstypus mit dem Fokus auf die zeitnahe, hochwertige Umsetzung populärer Kinder- und Familienthemen. Migo ist bunt und macht Spaß: Das Team fragt die jungen, älteren, kleinen und großen Menschen, für die es Produkte entwickelt, hört ihnen gut zu und vernetzt die Bereiche Wissen, Entertainment, Sport, Games und Musik. Auf dieser Basis ist Migo in der Lage, für so manche Überraschung zu sorgen. Für die einzigartigen Inhalte setzt Migo auf aussagekräftige nationale und internationale Autorinnen & Autoren, Musiker, Illustratoren, YouTube- und Social Media-Spezialisten, die die Migo Welt noch bunter machen. Dazu gehören unter anderem Chris Burkard, Fox & Sheep, Karoline Pietrowski, Rolf Zuckowski, Johannes Oerding, Tatjana Strobel, Helena Dahlgren und Mans Jonasson. www.oetinger/migo.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (