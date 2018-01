From !QMS with love Perfekte Geschenkideen für den Valentinstag: The Ultimate Face, Eyes & Lips Collection & Pearltouch.....

!QMSMedicosmetics punket mit den perfekten Geschenkideen für einen romantischen Valentinstag 2018:



Für seidige Lippen am Tag der Liebe: Lip Line Corrector (15 ml, 179 EUR UVP): Gepflegte Lippen sind amValentinstag wohl besonders wichtig. Der Lip Line Corrector, mit einem Wirkstoffkomplex aus Hyaluronsäure, Wakame-Algenextrakt und Phytosterolen, der einen dreiphasigen Boostereffekt beinhaltet, wirkt der Entstehung von unerwünschten Fältchen und Linien am besonders anfälligen Oberlippenbereich entgegen.



Dieses Produkt ist auch zusammen mit der Feuchtigkeitspflege Moisturizing Balance (50 ml, 139 EUR UVP) und der Augenpflege Advanced Intensive Eye Care (15 ml, 124 EUR UVP) im Set „The Ultimate Face, Eyes & Lips Collection” (325 EUR UVP) erhältlich. Ein Geschenk, das die Liebste zum Strahlen bringt.



Oder vielleicht Perlen für die Liebste? 2018 vielleicht als Creme statt als Kette:



Wer es exklusiver mag, für den ist Pearltouch (10ml + 30ml, UVP 335 EUR) das passende Geschenk. Die reichhaltige Pflege enthält Wirkstoffe aus wertvollen Perlenextrakten, die ein Maximum an Feuchtigkeit spenden.



Für die ultmative zart weiche Kuschelhaut: Pro-Body Exfoliator und Revitalizing Lift-o-Firm Body:



Peelen und Cremen für die extra zarte Haut: Der Pro-Body Exfoliator (200 ml, 39 EUR UVP) entfernt mithilfe mikoifeiner Peeling-Partikel trockene, abgestorbene Hautzellen. Malachitextrakt, reich an Antioxidantien, schützt die Haut, während ätherische Öle beleben und vitalisieren. Die Haut wird spürbar glatter, weicher und geschmeidiger.



Dazu passend: Die straffende Bodylotion Revitalizing Lift-o-Firm Body (200 ml, 85 EUR UVP) mit Bitterorangenextrakt.



Die Produktpalette und die Angebote von !QMS Medicosmetics sind vielfältig und bieten für jeden Haut- und Pflegetyp das Passende.



Alle Produkte sind in über 500 Verkaufsstellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. U.a. am !QMS Counter im KaDeWe in Berlin (Tauentzienstr. 21-24, 10789 Berlin, Tel. 0162 299 4606). Informationen für Endverbraucher über weitere Anbieter (Kosmetikinstitute, Beautyfarms, Spas etc.) sind erhältlich in der !QMS Medicosmetics Zentrale unter:

QMS Medicosmetics GmbH

Hinter der Philosophie von !QMS Medicosmetics steht der doppeltapprobierte Arzt, Schönheitschirurg und Kosmetikentwickler - Dr. med. Erich Schulte. Er ist ein international anerkannter Experte auf dem Gebiet der ästhetischen Medizin. Seine Vision war und ist es, ein einzigartiges, klinisch erprobtes Hautpflegesystem zu kreieren, das heute als eines der effektivsten in der Beauty-Branche gilt. Vor 20 Jahren gegründet, kombiniert !QMS Medicosmetics erfolgreich höchste Wirkstoffqualität mit modernsten Herstellungsverfahren gemäß dem Grundsatz, dass dies eine Hautpflegeserie für jedes Alter und jeden Tag ist. Seit den Anfängen in Deutschland ist !QMS Medicosmetics zu einer international renommierten und geschätzten Luxuskosmetikmarke herangewachsen. Sie wurde zur weltweit besten SPA-Kosmetik gekürt und erhielt 2017 zum dritten Mal in Folge den World's Best Spa Brand Award.



Mehr Informationen unter: www.qmsmedicosmetics.com



