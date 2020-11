Qatar Airways hat für Studenten weltweit ein neues Exklusiv-Programm ins Leben gerufen: Basierend auf dem bestehenden Treueprogramm der Airline, dem Qatar Airways Privilege Club, bietet der Student Club eine Reihe von Vorteilen, die für Studenten entwickelt wurden, um sie während ihrer Studienreisen zu unterstützen.



Mitglieder des Student Club kommen in den Genuss spektakulärer Preisvorteile und maßgeschneiderter Privilegien – zum Beispiel Sondertarife für Flüge, zusätzliches Freigepäck, die Möglichkeit, ihr Flugdatum flexibel anzugleichen, kostenloses Super Wi-Fi an Bord und vieles mehr. Darüber hinaus werden sie automatisch in den Qatar Airways Privilege Club aufgenommen – wo sie noch bessere Prämien erwarten – und erhalten als Abschlussgeschenk ein Statusupgrade sowie die Möglichkeit, 5.000 Qmiles zu sammeln, indem sie den Student Club einem Freund weiterempfehlen.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker sagte: „Der brandneue Student Club ist speziell auf die Bedürfnisse von Studenten ausgerichtet. Für sehr viele Studenten ist die Möglichkeit zu reisen ein wichtiger Aspekt ihres Lebens, und viele entscheiden sich dafür, ein Semester oder die Dauer ihrer Universitätslaufbahn im Ausland zu studieren. Wir wissen auch, dass die langen Semesterferien Studierenden eine wunderbare Gelegenheit bieten, Familie oder Freunde zu besuchen oder einfach die Welt zu erkunden. Jetzt können Studenten mit unserem Student Club in die Lüfte streben.“



Das neue Programm ist Teil einer umfassenderen Umstrukturierung des Qatar Airways Privilege Club, der neu gestaltet wird, um sicherzustellen, dass Passagiere für ihre anhaltende Loyalität belohnt werden und die bestmöglichen Angebote und Vorteile erhalten.



Als Mitglieder des Privilege Clubs sammeln Studenten Qmiles, wenn sie mit Qatar Airways, oneworld® Fluggesellschaften oder einem der Partner der Airline reisen. Studenten können Qmiles auch mit den Kreditkarten von Qatar Airways sowie bei Einzelhandels- und Lifestyle-Partnern des Privilege Club sammeln. Qmiles können für eine Reihe von aufregenden Vorteilen eingelöst werden, darunter Prämienflüge, Upgrades oder zusätzliches Gepäck bei Qatar Airways, Einkäufe im Qatar Duty Free-Shop sowie Flüge und Hotelaufenthalte bei Partnern.



Mitglieder des Studentenclubs erhalten eine digitale Karte für ihre mobile Brieftasche oder die App von Qatar Airways, auf der ihre Mitgliedsstufe angegeben ist. Alle Studenten in Voll- und Teilzeitstudium im Alter zwischen 18 und 30 Jahren sind berechtigt, dem Programm unter qatarairways.com/StudentClub beizutreten.



Die mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft Qatar Airways wurde bei den von Skytrax geleiteten World Airline Awards 2019 zur „World's Best Airline" gekürt. Außerdem wurde sie in Anerkennung ihrer bahnbrechenden Business-Class-Erfahrung Qsuite als „Beste Fluggesellschaft im Nahen Osten", „Weltbeste Business-Class" und "Bester Business-Class-Sitz" ausgezeichnet. Qatar Airways ist die einzige Fluggesellschaft, die fünfmal mit dem begehrten Titel „Skytrax Airline of the Year" ausgezeichnet wurde, der in der Luftfahrtindustrie als Gipfel der Exzellenz gilt.



Qatar Airways bietet nicht nur exzellenten Service für die Passagiere, sondern legt auch großen Wert auf einen nachhaltigen Flugbetrieb. Die Vielfalt an modernen, treibstoffeffizienten Flugzeugen der Airline – insbesondere ihre 52 Airbus A350 und 30 Boeing 787 – trägt erheblich zur einem reduzierten CO2-Ausstoß bei. Ihre Airbus A380-Flotte hält die Airline aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die Reisenachfrage am Boden, da sie es nicht als ökologisch vertretbar erachtet, ein so großes Flugzeug auf dem derzeitigen Markt zu betreiben. Qatar Airways hat zudem vor kurzem ein neues Programm gestartet, das es Passagieren ermöglicht, die mit ihrer Reise verbundenen CO2-Emissionen bereits bei der Buchung freiwillig auszugleichen.

