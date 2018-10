Qatar Airways macht mit rosa Amenity Kits auf Brustkrebsmonat aufmerksam

Passagiere von Qatar Airways erhalten im Oktober rosafarbene Amenity Kits in limitierter Auflage. Sie symbolisieren die anhaltende Unterstützung der Fluggesellschaft für den Brustkrebsmonat. Passagiere, die auf Ultralang- oder Langstreckenflügen in der First Class und Business Class reisen, erhalten ein Amenity Kit von BRIC'S mit hochwertigen Pflegeprodukten. Der italienische Hersteller von stilvollen Reisetaschen hat dies exklusiv für Qatar Airways im Farbton Rose Pompadour entworfen. Dieses Jahr sind die Kits mit einem maßgeschneiderten Stoff ausgestattet, der die berühmte rosa Schleife aufweist. Sie steht für das Bewusstsein von Brustkrebs. Jedes Täschchen enthält exklusive Produkte von Castello Monte Vibiano Vecchio, dem umweltfreundlichen Olivenölunternehmen aus Italien. Die Hautpflegeserie umfasst Lippenbalsam, feuchtigkeitsspendendes Gesichtsspray und Antifalten-Feuchtigkeitscreme in der Business Class sowie zusätzlich eine Nachtcreme im First Class Kit. Rosa Socken, Schlafmasken und Ohrstöpsel vervollständigen das Sortiment, das durch einen charakteristischen Kofferanhänger von BRIC’S für die First Class ergänzt wird. Economy-Class-Passagiere auf Ultralangstrecken- und Langstreckennachtflügen erhalten in diesem Jahr erstmals auch eine Sonderedition mit der rosa Schleife. Qatar Airways Senior Vice President Marketing and Corporate Communications Salam Al Shawa verkündete: „Qatar Airways ist sehr stolz darauf, auch in diesem Jahr den Monat der Brustkrebsaufklärung zu unterstützen, indem wir diese speziell entwickelten, limitierten Sets im Oktober anbieten. Diese einzigartigen Kits, die sowohl für Männer als auch für Frauen entwickelt wurden, zeigen unser anhaltendes Engagement für die Sensibilisierung für Brustkrebs und unseren Beistand für die Betroffenen. Als Fluggesellschaft werden wir von den enormen Bemühungen bei der Bekämpfung dieser Krankheit inspiriert. Daher freuen wir uns besonders, die Sondereditionen auch unseren Passagieren der Economy Class auf allen Ultralang- und Langstreckennachtflügen anbieten zu können, um die Botschaft an so viele Menschen wie möglich zu verbreiten.“ Der rosa Farbton, Rose Pompadour, der für die Amenity Kits verwendet wird, wurde 1757 in der berühmten Porzellanfabrik Sèvres erschaffen. Rose Pompadour war eine von fünf Farben, die von Sèvres kreiert wurden. Der Farbton wurde für seine Lebhaftigkeit und Schönheit geschätzt und hat dazu beigetragen, Pracht und Luxus im achtzehnten Jahrhundert in Frankreich zu definieren.

