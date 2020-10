Qatar Airways freut sich, ihren Winterflugplan im Einklang mit der Passagier- und Frachtnachfrage sowie der anhaltenden Lockerung der Einreisebeschränkungen in der ganzen Welt bekannt zu geben. Nachdem die Airline in dieser Krise zum größten internationalen Luftfahrtunternehmen geworden ist, hat sie ihr beispielloses Wissen über globale Passagierströme und Buchungstrends eingesetzt, um einen zuverlässigen Winterflugplan zu erstellen, dem die Passagiere vertrauen können.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker sagte: „Wir sind stolz darauf, die Fluggesellschaft zu sein, der die Passagiere weltweit vertrauen und die sie sicher und zuverlässig ans Ziel bringt. Dieses Vertrauen baut darauf auf, dass wir einen zuverlässigen Flugplan anbieten, der den aktuellen Marktbedingungen und Einreisebeschränkungen auf der ganzen Welt gerecht wird. Außerdem stellen wir sicher, dass wir unsere Fluggäste mit den flexibelsten und großzügigsten Möglichkeiten zur Umdisponierung ihrer Pläne unterstützen, wenn sich die Einreisebeschränkungen ändern und wir gezwungen sind, Flüge zu verschieben oder zu streichen. Zwar kann keine Fluggesellschaft mit hundertprozentiger Sicherheit vorhersagen, wie sich der Markt entwickelt oder wie die künftigen Einreisebeschränkungen aussehen, doch die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, als wir während dieser Krise zum größten internationalen Luftfahrtunternehmen aufgestiegen sind, versetzen uns in die einzigartige Lage, einen sicheren und realistischen Flugplan aufzustellen. Seit Ausbruch der Pandemie sind wir über 175 Millionen Kilometer geflogen und haben auf über 35.000 Flügen über 2,3 Millionen Passagiere mit nach Hause genommen. Darüber hinaus haben wir mehr als 400 Charterflüge in der ganzen Welt durchgeführt, so dass wir mit den neuesten Flughafen- und Landes-Gesundheitsbestimmungen auf dem Laufenden bleiben und den Finger am Puls der globalen Passagierströme haben, insbesondere in Märkten, in denen wir keine regelmäßigen Flüge durchführen.“



„Unsere strategischen Investitionen in eine Vielzahl treibstoffeffizienter zweimotoriger Flugzeuge“, fuhr Al Baker fort. „Darunter die größte Flotte von Airbus A350-Flugzeugen, haben es uns ermöglicht, auch in der Krise weiterzufliegen und uns perfekt zu positionieren, um bei der nachhaltigen Erholung des internationalen Reiseverkehrs eine führende Rolle zu spielen. Während wir unser globales Netzwerk weiter ausbauen, konzentrieren wir uns darauf, Millionen von Passagieren nahtlose, sichere und zuverlässige Verbindungen zu bieten und sicherzustellen, dass wir uns ihr Vertrauen weiterhin jedes Mal erneut verdienen, wenn sie sich für einen Flug mit Qatar Airways entscheiden.“



Bis Ende 2020 plant Qatar Airways den Wiederaufbau ihres Streckennetzes auf 124 Ziele, darunter 21 in Afrika, 10 in Nord- und Südamerika, 42 im asiatisch-pazifischen Raum, 38 in Europa und 13 im Nahen Osten. Viele Städte werden mit einem straffen Flugplan mit täglichen oder häufigeren Frequenzen angeflogen werden.



Diese Destinationen werden bereits von Qatar Airways bedient oder bis Ende 2020* aufgenommen:



Europa

Amsterdam (AMS), Ankara (ESB), Athen (ATH), Baku (GYD), Barcelona (BCN), Belgrad (BEG), Berlin (BER/TXL), Brüssel (BRU), Bukarest (OTP), Budapest (BUD), Kopenhagen (CPH), Dublin (DUB), Edinburgh (EDI), Frankfurt (FRA), Helsinki (HEL), Istanbul (IST), Istanbul Sabiha (SAW), Kiew (KBP), Larnaka (LCA), London (LHR), London (LGW), Madrid (MAD), Manchester (MAN), Mailand (MXP), Moskau (DME), München (MUC), Oslo (OSL), Paris (CDG), Prag (PRG), Rom (FCO), Sofia (SOF), Stockholm (ARN), Tiflis (TBS), Wien (VIE), Warschau (WAW), Jerewan (EVN), Zagreb (ZAG), Zürich (ZRH)



Afrika

Accra (ACC), Addis Abeba (ADD), Algier (ALG), Kapstadt (CPT), Casablanca (CMN), Daressalam (DAR), Dschibuti (JIB), Durban (DUR), Entebbe (EBB), Johannesburg (JNB), Kigali (KGL), Kilimandscharo (JRO), Lagos (LOS), Luanda (LAD), Maputo (MPM), Mogadischu (MGQ), Nairobi (NBO), Seychellen (SEZ), Tunis (TUN), Windhuk (WDH), Sansibar (ZNZ)



Amerika

Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Montreal (YUL), New York (JFK), Philadelphia (PHL), Sao Paulo (GRU), Washington D.C. (IAD)



Asien-Pazifik

Ahmedabad (AMD), Adelaide (ADL), Amritsar (ATQ), Auckland (AKL), Bali (DPS), Bangalore (BLR), Bangkok (BKK), Brisbane (BNE), Calicut (CCJ), Cebu (CEB), Chennai (MAA), Clark (CRK), Colombo (CMB), Dhaka (DAC), Guangzhou (CAN), Hanoi (HAN), Hongkong (HKG), Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN), Goa (GOI), Hyderabad (HYD), Islamabad (ISB), Jakarta (CGK), Karatschi (KHI), Kathmandu (KTM), Kochi (COK), Kalkutta (CCU), Kuala Lumpur (KUL), Lahore (LHE), Malé (MLE), Manila (MNL), Melbourne (MEL), Mumbai (BOM), Nagpur (NAG), Neu-Delhi (DEL), Perth (PER), Peshawar (PEW), Phuket (HKT), Seoul (ICN), Singapur (SIN), Sydney (SYD), Tokio Narita (NRT), Trivandrum (TRV)



Naher Osten

Amman (AMM), Bagdad (BGW), Basra (BSR), Beirut (BEY), Erbil (EBL), Isfahan (IFN), Kuwait (KWI), Mashhad (MHD), Muskat (MCT), Najaf (NJF), Schiraz (SYZ), Sulaimaniyya (ISU), Teheran (IKA)



Um sicherzustellen, dass Reisende ihre Reise in aller Ruhe planen können, hat die Fluggesellschaft großzügige Buchungs- und Rückerstattungsrichtlinien aufgestellt. Die vollständigen Geschäftsbedingungen gibt es unter qatarairways.com/RelyOnUs nachzulesen.



*Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung

(lifePR) (