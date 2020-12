Qatar Airways freut sich, bekannt zu geben, dass sie von der Airline Passenger Experience Association (APEX) mit dem Five Star Global Official Airline Rating™ 2021 ausgezeichnet wurde. Die APEX Award-Zeremonie fand während der FTE APEX Virtual Expo am 9. Dezember statt. Im vergangenen Jahr hat APEX fast eine Million Flüge von mehr als 600 Fluggesellschaften zertifiziert, bewertet durch Passagiere aus aller Welt.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker sagte: „Wir sind begeistert, das Five Star Global Official Airline Rating™ 2021 gewonnen zu haben, und bedanken uns herzlich bei unseren vielen treuen Passagieren, die für uns gestimmt haben. Erneut als globale Fünf-Sterne-Airline anerkannt worden zu sein, ist eine enorme Leistung für Qatar Airways und ein Beweis für die großen Höhen, zu denen wir im vergangenen Jahr aufgestiegen sind. Errungenschaften wie diese spornen uns an, innovativ zu bleiben und das Passagiererlebnis immer wieder neu zu definieren.“



Die APEX Official Airline Ratings™ beruhen auf Rückmeldungen und Einsichten echter Passagiere, neutral und unbefangen erhoben von TripIt®, der von APEX-Partner Concur® entwickelten und global top-bewerteten App zur Organisation von Reisen. Passagiere haben nahezu eine Million Flüge bei mehr als 600 Fluggesellschaften aus aller Welt mithilfe einer Fünf-Sterne-Skala evaluiert. Zudem wurden die APEX Official Airline Ratings™ unabhängig von einem professionellen externen Wirtschaftsprüfungs-Unternehmen zertifiziert.



Zu den Sicherheitsmaßnahmen an Bord gehören die Bereitstellung einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) für das Kabinenpersonal sowie ein kostenloses Hygiene-Kit und Einweg-Gesichtsschutz für die Passagiere. Business Class-Passagiere in Flugzeugen, die mit der Qsuite ausgestattet sind, können die verbesserte Privatsphäre genießen, die dieser preisgekrönte Business-Sitz bietet, einschließlich verschiebbarer Sichtschutzwände und der Möglichkeit, einen 'Do Not Disturb (DND)'-Indikator zu verwenden. Die Qsuite ist auf Flügen zu mehr als 30 Zielen verfügbar, darunter Frankfurt, Kuala Lumpur, London und New York. Ausführliche Informationen zu allen Maßnahmen, die an Bord und am Hamad International Airport (HIA) in Doha umgesetzt wurden, finden Interessierte unter qatarairways.com/safety.



Gegenwärtig bietet Qatar Airways mehr als 700 wöchentliche Flüge zu über 100 Destinationen auf der ganzen Welt. Bis zum Ende der IATA-Wintersaison plant die Airline eine Ausweitung ihres Streckennetzes auf 126 Ziele, darunter 38 in Europa, 20 in Afrika, elf in Nord- und Südamerika, 42 im asiatisch-pazifischen Raum und 15 im Nahen Osten. Viele Destinationen erhalten einen zuverlässigen Flugplan mit täglichen oder noch häufigeren Frequenzen.



Die mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft Qatar Airways wurde bei den von Skytrax geleiteten World Airline Awards 2019 zur „World's Best Airline" gekürt. Außerdem wurde sie in Anerkennung ihrer bahnbrechenden Business-Class-Erfahrung Qsuite als „Beste Fluggesellschaft im Nahen Osten", „Weltbeste Business-Class" und „Bester Business-Class-Sitz" ausgezeichnet. Qatar Airways ist die einzige Fluggesellschaft, die fünfmal mit dem begehrten Titel „Skytrax Airline of the Year" ausgezeichnet wurde, der in der Luftfahrtindustrie als Gipfel der Exzellenz gilt.

