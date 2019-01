Qatar Airways blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück

03.01.19

Im Jahr 2018 ist es Qatar Airways gelungen, ihr internationales Netzwerk an Reisezielen auszubauen, Passagieren neue, modernste Flugzeuge bereitzustellen und zahlreiche globale Sponsoring-Verträge abzuschließen.



Als weltweit erste Fluggesellschaft, die im Februar 2018 den Airbus A350-1000 in Betrieb nahm, bewies Qatar Airways einmal mehr, dass sie dort führend ist. Erklärtes Ziel der Airline ist es, Passagiere mit höchstmöglichem Komfort in den technologisch fortschrittlichsten Flugzeugen zu befördern. Neben dem ersten Airbus A350-1000 erhielt die Fluggesellschaft im Jahresverlauf 2018 25 weitere Flugzeuge, wodurch sich die Gesamtzahl ihrer Flotte auf 226 erhöhte.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker reflektiert: „Unsere Erfolge im Jahr 2018 zeigen, dass Qatar Airways weiterhin der Strategie und Vision stetigen Wachstums und fortwährender Entwicklung folgt, um unseren Passagieren bei jeder Reise das beste Borderlebnis zu bieten. Wir haben bewiesen, dass wir an unserer Entschlossenheit festhalten, die Grenzen bei der Neudefinition des Reiseerlebnisses für jeden einzelnen unserer Kunden zu überschreiten. Auch nach Abschluss des Jahres 2018 sind wir weiterhin bestrebt, die höchsten Exzellenz- und Qualitätsstandards der Branche zu setzen. Wir freuen uns auf ein spannendes 2019."



Die größten Erfolge im Überblick:



A350-1000: Im Februar nahm die Fluggesellschaft als globaler Erstkunde den Airbus A350-1000 in ihre Flotte auf – und begrüßte somit das technologisch fortschrittlichste Flugzeug der Welt. Als erster Airbus wurde es mit dem revolutionären Qsuite Business Class Sitz von Qatar Airways ausgestattet.



Im selben Monat gab die Fluggesellschaft bekannt, dass sie fünf ihrer aktuellen Bestellungen von A350-900 auf die leistungsfähigere A350-1000 aufgerüstet hat. Die Fluggesellschaft hat nach Bestellung von insgesamt 76 Flugzeugen der A350 XWB-Familie bereits 35 in Betrieb genommen – darunter 29 A350-900 und sechs A350-1000.



Routenerweiterung: Als eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften der Welt, konnte Qatar Airways 2018 eine Vielzahl aufregender neuer Ziele in ihr Netzwerk aufnehmen, darunter: Canberra, Australien; Mombasa; Kenia; und Da Nang, Vietnam.



Die Fluggesellschaft hat auch ihre Flugkapazitäten deutlich ausgeweitet. Qatar Airways fliegt seit 2018 zahlreiche beliebte Ziele verstärkt an, darunter Malediven, Bangkok, Phuket, Ho Chi Minh City, Hanoi, Amman, Muscat und Wien.



Qsuite auf Routen etabliert: Im Jahr 2018 etablierte Qatar Airways ihre preisgekrönte, patentierte Business Class Qsuite – unter anderem auf den Strecken nach Berlin, München und Frankfurt, sowie nach Shanghai, São Paulo, Chicago, Houston, Mumbai, Bengaluru, Canberra und Sydney.



Fracht: Auch im Geschäftsbereich Cargo konnte Qatar Airways 2018 große Erfolge feiern: Das Frachtaufkommen ist im Vergleich zu 2017 um 10,6 Prozent gestiegen. Im Jahresrückblick hervorzuheben ist die Einführung von Transpazifikrouten, die direkt von Macau nach Los Angeles und Mexiko-Stadt führen. Der neue Frachtdienst demonstriert das Engagement der Fluggesellschaft gegenüber ihren Kunden – letzteren bietet er kürzere Flugzeiten und einen schnelleren Service ohne Zwischenstopp in Doha.



Für ihre Frachtdienstleistungen erhielt Qatar Airways 2018 zwei renommierte Awards – sie wurde mit dem Preis International Cargo Airline of the Year beim Air Cargo India Event ausgezeichnet und erhielt den Titel Best Air Cargo Carrier - Middle East der Asian Freight Logistics & Supply Chain Awards. Zwei brandneue Boeing 777 stiegen in die Frachtflotte ein, womit letztere nun 25 Frachter zählt.



Sponsorenverträge: Die Fluggesellschaft unterzeichnete 2018 eine Rekordzahl von Sportsponsoring-Verträgen mit Spitzenteams und festigte damit die Rolle Qatars als globales Sportzentrum.



Bayern München: Im März unterzeichnete die Fluggesellschaft einen fünfjährigen Partnerschaftsvertrag mit dem führenden deutschen Fußballverein FC Bayern München AG und stärkte damit die Rolle Qatars als globaler Vorreiter im Sport. Im Rahmen der Vereinbarung wurde die preisgekrönte Fluggesellschaft bis Juni 2023 Platinum-Partner des FC Bayern München.



FIFA 2018 Weltmeisterschaft Russland: Als offizieller Partner und offizielle Fluggesellschaft der FIFA, brachte Qatar Airways Fußballfans aus aller Welt nach Russland zur FIFA World Cup Russia TM, dem wohl beliebtesten Ereignis im globalen Sportkalender.



Weitere Sponsorenverträge: Im April unterzeichnete Qatar Airways einen mehrjährigen Partnerschaftsvertrag mit dem italienischen Fußballverein AS Roma. Die Vereinbarung – sie ist die größte, die jemals vom Club unterzeichnet wurde – sieht vor, dass Qatar Airways zum Main Global Partner von AS Roma wird und mit ihrem Logo die Team-Shirts während der Saison 2020-21 ziert. Einen Monat später wurde Qatar Airways zum Trikotsponsor des argentinischen Fußballvereins Boca Juniors für die Saison 2022/23. Seit Oktober ist die Airline zudem offizieller globaler Partner der Brooklyn Nets der NBA sowie der in Brooklyn beheimateten Multifunktionsarena Barclays Center. Im selben Monat unterzeichnete Qatar Airways einen Vertrag mit der South American Football Confederation (CONMEBOL). Auch hier ist die Fluggesellschaft nun Global Airline Partner, sie wird bis 2022 Sponsor der Profi-Fußballvereinswettbewerbe von CONMEBOL in ganz Südamerika sein.

