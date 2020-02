Pressemitteilung BoxID: 786352 (Pure Online)

Ein Gentleman in Berlin: Regisseur Guy Ritchie präsentiert seinen neuen Film

What a night – not only for gentlemen! Über 300 Fans waren am gestrigen Abend der Einladung von Leonine sowie von Filmkritiker Robert Hofmann, Kreativ-Influencer Steven Schuto von den Space Frogs und Moderator Patrice Bouédibélá zur Social Movie Night von THE GENTLEMEN gefolgt. Motto des Abends: Gangster, Action und coole Sprüche! Als große Überraschung des Abends kam Regisseur Guy Ritchie persönlich auf die Bühne des Kinos im Zoo Palast. Ein Moment, den alle Anwesenden sicherlich nicht so schnell vergessen werden. Spätestens nach dem Film und den begeisterten Reaktionen war klar: THE GENTLEMEN ist ein echter Guy Ritchie und natürlich auch umgekehrt!



Gentlemen und Gentlewomen, die gestern noch nicht in den Filmgenuss kamen, können sich vorerst im Samtsessel zurücklehnen und einen guten 15-jährigen, im Holzfass gereiften Whiskey genießen, bis der Film am 27. Februar 2020 in den deutschen Kinos anläuft.



Smart, knallhart und mit genialem Gespür fürs Geschäft hat sich der Exil-Amerikaner Mickey Pearson (Matthew McConaughey) über die Jahre ein millionenschweres Marihuana-Imperium in London aufgebaut und exportiert feinsten Stoff nach ganz Europa. Doch Mickey will aussteigen, endlich mehr Zeit mit seiner Frau Rosalind (Michelle Dockery) verbringen und auf legalem Weg das Leben in Londons höchsten Kreisen genießen. Ein Käufer für die landesweit verteilten – und dank des chronisch geldknappen Landadels gut versteckten – Hanf-Plantagen muss her. Auftritt: Matthew Berger (Jeremy Strong). Der exzentrische Milliardär bietet eine hohe Summe, will jedoch Garantien sehen. Und das ausgerechnet in dem Moment, in dem sämtliche Groß- und Kleinkriminellen der Stadt Wind von Mickeys Plänen bekommen haben – von Triaden-Boss Lord George (Tom Wu) über den durchgeknallten Emporkömmling Dry Eye (Henry Golding) bis hin zum schmierigen Privatdetektiv Fletcher (Hugh Grant). Während Mickeys rechte Hand Ray (Charlie Hunnam) seinem Boss den gröbsten Ärger vom Hals hält, überbieten sich alle Beteiligten mit Tricks, Bestechung, Erpressung und anderen fiesen Täuschungen und lösen eine folgenschwere Lawine aus…



Stylisch, pointenreich und absolut lässig! Regisseur und Drehbuchautor Guy Ritchie („Sherlock Holmes“, „Snatch – Schweine und Diamanten“) zündet in THE GENTLEMEN ein Feuerwerk an Ideen. Allem voran begeistert in dem actiongeladenen Gangsterstück ein unvergleichlich cooler Cast: Matthew McConaughey („Interstellar“), Hugh Grant („Codename U.N.C.L.E.“), Charlie Hunnam („King Arthur: Legend of the Sword“), Michelle Dockery („Downton Abbey“), Jeremy Strong („The Big Short“), Colin Farrell („Widows – Tödliche Witwen“) und Henry Golding („Last Christmas“).



THE GENTLEMEN

mit

Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Colin Farrell,

Michelle Dockery, Henry Golding, Jeremy Strong, Eddie Marsan u.a.

Regie & Drehbuch: Guy Ritchie

Kinostart: 27. Februar 2020

im Verleih von Leonine

