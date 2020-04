Pressemitteilung BoxID: 796607 (Pura GmbH)

Events Online Erleben - Ihr Event gestreamt ins Home-Office oder Wohnzimmer Ihrer Mitarbeiter & Kunden

In Zeiten wie diesen braucht es neue, kreative Ansätze um effektive Unternehmenskommunikation zu betreiben. Genau dieser Herausforderung hat sich die PURA GmbH zusammen mit Ihren Netzwerkpartnern gestellt und DIE Lösung für ihre Events entwickelt.



"Events Online Erleben" (EOE) ist die Antwort auf alle digitalen Veranstaltungsformate.



Neben der konzeptionellen Erarbeitung einer digitalen Veranstaltung, von einer Pressekonferenz über ein Mitarbeiterfest bis hin zur Einweihung der neuen Halle begleitet EOE Sie digital & kontaktlos bis zur finalen Umsetzung Ihres digitalen Events.



Mit zum Netzwerk der neuen Eventsparte der PURA GmbH gehören Simon Weber, crossover Agentur simon&co., Joachim Kreutzer, Medienagentur Kreutzer und Achim Schmolke, Sybcom GmbH.



Dieses Team kümmert sich ganzheitlich um die Organisation, die Regie und die Technik. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren - Ihre (Marken-) Botschaft und Ihren Event.



Vier Profis in den vier Bereichen, die es für echte digitale Events benötigt: Visualisierung, Kameratechnik, die Kreation und das Projektmanagement sowie auch ein starker Technikpartner, der für die richtigen technischen Voraussetzungen sorgt. Die Sicherheit Ihrer Inhalte sowie die Lieferung eines qualitativ hochwertigen Streams vom Sender bis zum Empfänger steht für uns an höchster Stelle.



Das Ansinnen von Events-Online-Erleben ist es, Unternehmen die Plattform zu bieten die Kommunikation mit Ihren Kunden, Mitarbeitern & Partnern aufrecht zu halten und somit die Herausforderungen zu meistern und die Schlagkräftigkeit zu bewahren.



Wie das alles funktioniert und warum Sie hierzu keine hochtrabende Technik in house besitzen müssen? Das Team rundum Events-Online-Erleben, freut sich auf Ihre Anfragen.

