publity verzeichnet Vermietungserfolg in Bielefeld "Am Boulevard"; Objekt jetzt vollvermietet

Das Asset Management der publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat einen weiteren Vermietungserfolg beim 22.500 qm großen Gebäudekomplex „Am Boulevard“ in Bielefeld erzielt und damit eine Vollvermietung im Objekt erreicht.



publity hat das gemischt genutzte Gebäude-Ensemble im Juni 2015 als 541. Objekte im Portfolio erworben. Es wurde zwischen den Jahren 2000 und 2004 erbaut. Die beiden Gebäude des Komplexes verfügen über 9.000 qm Büroflächen und über weitere 13.500 qm Gewerbeflächen wie Gastronomie und Einzelhandel sowie über 997 Stellplätze. Die Hauptmieter sind CEYONIQ Technology, APCOA Parking und Fitness First.



Aktuell konnte das Unternehmen „Quality Traffic GmbH“ als neuer Mieter für das Objekt gewonnen werden. Die online Marketing Agentur mietet langfristig, bis 2022, eine Fläche von ca. 1.000 qm sowie 16 Stellplätze am Objekt an. Ebenfalls bezieht der Mieter „Comcave College GmbH“ nun termingerecht nach planmäßigen Umbauarbeiten eine Mietfläche von 600 qm.



Das Objekt „Am Boulevard“ liegt in exzellenter Mikrolage im Norden der Bielefelder Innenstadt und des Haupteinkaufsviertels direkt am Hauptbahnhof. Für Frequenz sorgen das benachbarte Cinemax-Kino und das Freizeitbad Ishara. In Bielefeld, mit rund 330.000 Einwohnern, einer der bedeutenden Standorte im prosperierenden Ost-Westfalen, leben mehr als 30.000 Studenten.



„publity ist immer stark daran interessiert, Objekte im Portfolio neu zu vermieten und eine Vollvermietung im Objekt zu ermöglichen. In dem modernen, mixed-used Komplex in der wirtschaftsstarken ostwestfälischen Metropole Bielefeld konnten wir diese Aufgabe wieder erfolgreich umsetzten und auch durch mieterspezifische Umbauten ermöglichen“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG.

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.





