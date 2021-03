Die PSD Bank Rhein-Ruhr verbuchte mit einer Bilanzsumme von 3,96 Mrd. Euro und einem Vorsteuergewinn von 21,2 Mio. Euro positive Zahlen im Geschäftsjahr 2020. Während der Corona-Pandemie setzte die Genossenschaftsbank verstärkt auf digitale Services und sorgte als Mitinitiator und Sponsor von Corona-konformen Veranstaltungen wie der PSD Bank Flight Night oder dem PSD ParkSommer für außergewöhnliche Erlebnisse in der Region.



Die PSD Bank Rhein-Ruhr blickt trotz der Corona-Pandemie auf ein positives Geschäftsjahr 2020 zurück. Durch das besondere Geschäftsmodell der beratenden Direktbank konnte sie die Herausforderungen in der Kundenbetreuung und -kommunikation digital meistern. Statt der persönlichen Beratungsgespräche in den Filialen nutzten die Kundinnen und Kunden im Lockdown neben der klassischen Telefonberatung ersatzweise Video-Calls, WhatsApp- und Chat-Beratung – digitale Strukturen, die zum Teil schon seit Jahren aufgebaut und erweitert wurden.



Positives Wachstum und Dividendenauszahlung trotz Corona-Pandemie



Die Regionalbank zeigte im Jahr 2020 ein solides Wachstum und stabile Zahlen. So hat sich die Bilanzsumme von 3,84 Mrd. Euro in 2019 auf rund 3,96 Mrd. Euro in 2020 erhöht. Das Ergebnis vor Steuern liegt bei 21,2 Mio. Euro. Wichtige Geschäftstreiber der PSD Bank Rhein-Ruhr sind die Kundenkredite, die im Jahr 2020 bei stabilen 3,17 Mrd. Euro liegen. Während bei den Ratenkrediten aufgrund der Corona-Pandemie das Neugeschäft gebremst wurde (Zusagevolumen bei 90,2 Mio. Euro), konnte die Baufinanzierung um rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen. Das Volumen stieg hier von 378 Mio. Euro in 2019 auf 436 Mio. Euro in 2020.



Die bilanzwirksamen Kundeneinlagen mit 2,72 Mrd. Euro sowie das betreute Kundenvermögen von 3,1 Mrd. Euro konnten wie in den letzten Jahren nahezu konstant gehalten werden. Mit rund 4.200 Neukunden betreute die PSD Bank Rhein-Ruhr zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt fast 150.400 Kundinnen und Kunden. „Für das Geschäftsjahr 2020 haben wir trotz der erschwerten Bedingungen und dem verstärkten Krisenmanagement ein gutes und solides Ergebnis erzielt und knüpfen damit an die Erfolge der letzten Jahre an“, erklärt August-Wilhelm Albert, Vorstand der PSD Bank Rhein-Ruhr eG. Daher sei auf der digitalen Vertreterversammlung im November 2020 auch eine Dividendenausschüttung von 1,5 Prozent für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen worden.



Soziale Projekte wurden in Zeiten von Corona verstärkt



Neben ihrem Kerngeschäft beteiligte sich die PSD Bank Rhein-Ruhr auch im Jahr 2020 an einer Vielzahl kultureller, sportlicher und sozialer Projekte in der Region. „Als Genossenschaftsbank ist es uns wichtig, auch in herausfordernden Zeiten zu helfen“, so Albert. „Die Corona-Pandemie bildet da keine Ausnahme. Besonders stolz sind wir dabei auf die zahlreichen Veranstaltungen, mit denen wir unter Wahrung der Kontaktbeschränkung ein bisschen Abwechslung und Freude bieten konnten.“



So hat die Regionalbank etwa mit der PSD Bank Flight Night im Autokino Düsseldorf das erste professionelle Zuschauer-Sportevent Deutschlands seit dem Corona-Lockdown ermöglicht und Familienangebote wie den PSD ParkSommer in Dortmund mitinitiiert. Hinzu kamen Förderungen von zahlreichen sozialen Projekten, darunter ein Roboter für krebskranke Kinder für die Stiftung Universitätsmedizin Essen im Wert von 15.000 Euro oder einen Betrag von 17.000 Euro an die Elterninitiative Kinderkrebsklinik in Düsseldorf.



Stark aufgestellt auch für 2021



Für das laufende Geschäftsjahr sieht sich die PSD Bank Rhein-Ruhr auch dank ihrer starken digitalen Ausrichtung gut aufgestellt. „Unser Geschäftsmodell der beratenden Direktbank und speziell auch unsere digitale Infrastruktur haben sich während der Krise besonders bewährt“, so Dr. Stephan Schmitz, Vorstand der PSD Bank Rhein-Ruhr eG. „Für 2021 wollen wir daher die digitalen Services sowie auch das Thema Nachhaltigkeit, dem wir uns in besonderer Weise verpflichtet fühlen, noch stärker in den Fokus rücken.“

