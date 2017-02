Mit Disneys Mulan: "Prinzessin" Marie-Sophie (10) rührt Coach Sasha bei "The Voice Kids" am Sonntag in SAT.1 zu Tränen

„Ich möchte das ganze Publikum in eine andere Welt befördern, in eine Zauberwelt", kündigt die zehnjährige Marie-Sophie (Dorsten) vor ihrer Blind Audition mit „Spiegelbild" aus Disneys Mulan bei „The Voice Kids" an – am Sonntag, 12. Februar, 20:15 Uhr, in SAT.1. „Du bist eins mit deiner Stimme. Das war ganz bezaubernd", findet Nena. Bei Sasha fließen am Ende des Songs die Tränen: „Ich muss mich gerade erstmal sammeln. Das war so kraftvoll und schön. Du hast jeden Ton perfekt gesungen und zum Strahlen gebracht." Der Coach ist nachhaltig beeindruckt: „Ich dachte, die ist bestimmt älter und dann sehe ich so ein kleines Prinzesschen. Wie aus so einem Geschöpf so ein Organ rauskommt, so unbedarft und ohne einen Auftrag. Da hatte ich echt Pipi in den Augen und kriege jetzt noch Gänsehaut."



Das sind die weiteren Talente in den zweiten Blind Auditions von „The Voice Kids":



Anais (14, Bad Nauheim), Camilla (13, Wien/AT), Grace (12, Hamburg), Julien (14, Leinfelden-Echterdingen), Leonie (14, Mannheim), Marin (12, Herford), Michael und Roman (14 und 12, Wien/AT), Nele (14, Friedrichshafen), Nils (10, Bürgstädt), Tom (14, Oberhausen), Zeynep (14, Neuss), Zoé-Loes (11, Norwegen).



„The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1



Mehr Infos zu „The Voice Kids" auf der Presseseite www.presse-portal.tv/Voice und unter www.TheVoiceKids.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren