Schnäppchenschlagen im Trio am Wochenende

Der Samstag und Sonntag stehen in Riesa ganz im Zeichen von Trödel, Secondhand und Flohmarktzeit

Dieses Wochenende haben sich Flohmarktfans schon fest im Kalender notiert. Der Samstag beginnt mit dem Nachtflohmarkt als regelmäßiger Termin einmal im Monat in der Sammler- und Trödelbranche. Von 15 bis 23 Uhr kann der Besucher durch die Halle schlendern, an den Ständen der rund 150 Händler nach Raritäten, Ausgefallenem und Nützlichem Ausschau halten und in Kartons sowie Kisten nach Schnäppchen kramen.



Der Sonntag wird dann im Zeichen der Jüngsten und Ladys stehen. Wer neue Lieblingsteilchen und Accessoires für den Kleiderschrank sucht, der ist ab 11 Uhr beim Ladyfashion-Flohmarkt und Hosenscheißer-Flohmarkt auf der richtigen Veranstaltung. Unter dem Motto eine Halle, zwei Events lässt dieser wetterunabhängige Flohmarkt das Herz jeder Shoppingqueen höherschlagen. An über 50 Ladyständen werden Markenartikel und Designer Teile, Schuhe, Handtaschen, Schmuck und Kosmetik angeboten. Hier heißt es schauen, probieren, taxieren und sofort mitnehmen!



Auf der anderen Seite haben mehr als 140 Händler/innen ihre Kinderzimmer aufgeräumt und bieten eine große Auswahl an Baby-, Kinder- und Teenagerbekleidung, Spielzeug und Kinderzimmerausstattung und viel mehr an. Hier kann geshoppt, gequatscht und gefeilscht werden.



Da kommen locker 10.000 Lieblingsteile zusammen, über die sich nun Andere freuen können. Einen weiteren Vorteil hat der Einkauf auf dieser Flohmarkt-Kombi ebenfalls noch. Alle gebrauchten Kleidungsstücke sind schadstoffarm, da bereits gewaschen. Also Oma, Kollegin, Freundin oder Mama schnappen und los geht’s. Alles ist überdacht und somit spielen Wetter und Wind keine Rolle.



Was: Nachtflohmarkt

Wann: 14.03.2020, 15 bis 23 Uhr

Wo: SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5, 01589 Riesa

Eintritt: 2,50 Euro / freier Eintritt für Kinder unter 14 Jahren, Pressevertreter, notwendige

Begleitpersonen Schwerbehinderter

Zukünftige Termine: 11.04. / 09.05.

http://www.nachtflohmaerkte.de

https://www.facebook.com/events/417638442265862/



Was: Ladyfashion-Flohmarkt

Wann: 15.03.2020, 11 bis 16 Uhr

Wo: SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5, 01589 Riesa

Eintritt: Kombiticket mit Hosenscheißer-Flohmarkt 3,00 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei

Weitere Infos:

http://www.ladyfashion-flohmarkt.de

https://www.facebook.com/events/441186436832687/



Was: Hosenscheisser-Flohmarkt

Wann: 15.03.2020, 11 bis 16 Uhr

Wo: SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5, 01589 Riesa

Eintritt: Kombiticket mit Ladyfashion-Flohmarkt 3,00 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei

Weitere Infos:

https://www.hosenscheisser-flohmarkt.de/

https://www.facebook.com/events/977012335991385/

