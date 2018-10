Schlendern, feilschen und Schnäppchenschlagen in der agra im Doppelpack

16.10.18

Den 20. Oktober werden sich Sammler, Schnäppchenjäger und Flohmarktfans bereits rot im Kalender angestrichen haben, denn an diesem Tag ist wieder Nachtflohmarkt in der agra. Besonderes Highlight ist unsere große Schätzaktion mit dem Auktionator Frank Händel aus Meißen. Besucher können einfach ihre Dachbodenschätze mitbringen und vor Ort kostenfrei bewerten lassen. Diese Aktion findet maximal zweimal im Jahr in Leipzig statt und sollte sich niemand entgehen lassen. Ansonsten kann jeder natürlich von 15 bis 23 Uhr durch die Halle schlendern, an den Ständen der rund 200 Händler nach Raritäten, Ausgefallenem und Nützlichem Ausschau halten und in Kartons sowie Kisten nach Schnäppchen kramen. Antiquitäten und Sammlerstücke aller Art, Puppen und Bären, Schallplatten und Töpfe bis hin zu Omas Weißwäsche werden zum Feilschen, Handeln und Kaufen angeboten.



Wer allerdings neue Lieblingsteilchen und Accessoires für den Kleiderschrank sucht, der ist am nächsten beim großen, schon lange im Vorfeld ausgebuchten, Ladyfashion-Flohmarkt auf der richtigen Veranstaltung. Dieser wetterunabhängige Flohmarkt lässt das Herz jeder Shoppingqueen höher schlagen. Hier werden Markenartikel und Designer Teile, Schuhe, Handtaschen, Schmuck und Kosmetik angeboten – für Frauen jeden Alters und Geschmacks.



Die ausrangierten Kleidungsstücke der Ladys sind perfekt für alle Schnäppchenjäger bevor der Winter Einzug in den Kleiderschränken hält. Secondhand gewinnt immer mehr an Wertschätzung – shoppen in entspannter Umgebung und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt tun. Und warum die heiß geliebten Teilchen nicht einer neuen Lieblingsträgerin zukommen lassen und gleichzeitig den Geldbeutel auffüllen. Umkleidemöglichkeiten und Spiegel sind vorhanden, so kann auch schnell das neue Lieblingsteilchen am Körper begutachtet werden.

Hier heißt es an diesem Sonntag von 12-17 Uhr: schauen, probieren, taxieren und sofort mitnehmen! Also Oma, Kollegin, Freundin oder Mama schnappen und los geht’s. Häppchen, Latte Macchiato, Crêpes und allerlei kulinarische Überraschungen runden den perfekten Shoppingsonntag ab.

(lifePR) (