Die DLRG-Ortsgruppe Büren e. V. wurde im Jahre 1936 mit Erstellung des Freibades Büren gegründet. Der erste schriftliche Nachweis zur Existenz der Ortsgruppe Büren stammt aus dem Jahre 1939. Neben weiteren Engagierten war der damalige Schwimmmeister Herr Brückner ein Gründungsvater. Seitdem durchlebte die Ortsgruppe einige Höhen und Tiefen in der Vereinsgeschichte. So war die Ortsgruppe seit den 70iger Jahren mit Tauchern in den Katastrophenschutz eingebunden. Grund dafür war ein Hochwasser in Büren, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen waren. Die Leistungsschwimmer schafften es in den 70ern bis zur Deutschen Meisterschaft im Rettungsschwimmen. Seit 1991 ist die Ortsgruppe ein beim Paderborner Amtsgericht eingetragener eingetragener Verein.



Heute ist die DLRG Büren sehr aktiv in vielen Bereichen. Angefangen bei der Jugendarbeit über das Anfängerschwimm-, Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung sowie Tauchtraining bis zum Katastrophenschutz. Die DLRG stellt als Schnelle Einsatzgruppe für Einsätze im lokalen Umfeld eine qualifizierte Einsatztauchereinheit, Strömungsretter und einen Bootstrupp. Diese kommen auch bei Großschadenslagen (z. B. Hochwasser) zum Einsatz. Darüber hinaus ist die DLRG Büren sehr aktiv in der Erste-Hilfe-Ausbildung und verfügt über viele Sanitäter. Die Notfallhelfergruppe rückt mit der Feuerwehr bei größeren Einsätzen aus. In den Sommermonaten stellen die Wasserretter der DLRG Büren die Sicherheit an heimischen Seen und an der Deutschen Küste sicher.



Die DLRG Ortsgruppe Büren e. V. gehört dem Landesverband Westfalen und dem Bezirk Hochstift Paderborn an.