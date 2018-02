Verkaufsabschluss von PROJECT Immobilien Neubau "Rheintal Etagen" in Wiesbaden-Dotzheim

.



- Verkauf von 51 Eigentumswohnungen abgeschlossen

- Sylter Straße/Juister Straße 1-11 in 65199 Wiesbaden-Dotzheim

- Projektentwickler und Bauträger: PROJECT Immobilien



Mit Beurkundung der letzten verfügbaren Eigentumswohnung der „Rheintal Etagen“ hat der Bauträger und Projektentwickler PROJECT Immobilien den Verkauf des Neubauensembles in Wiesbaden am gestrigen Dienstag erfolgreich abgeschlossen.



Auf dem rund 4.440 m² großen Grundstück an der Ecke von Sylter und Juister Straße im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim wurden zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 51 Eigentumswohnungen realisiert. Das im KfW-70-Standard errichtete Bauvorhaben mit Tiefgarage wurde bereits vor einem Jahr fertiggestellt und größtenteils an die neuen Eigentümer übergeben. Das Gesamtverkaufsvolumen beträgt rund 17,9 Millionen Euro.



Bei den „Rheintal Etagen“ handelt es sich um das vierte komplett verkaufte Bauvorhaben des Projektentwicklers in Hessen. Derzeit hat PROJECT Immobilien in der Rhein-Main-Region zehn Bauvorhaben mit über 660 Wohneinheiten im Verkauf und in Planung.

PROJECT Immobilien Wohnen AG

PROJECT bietet Immobilien und Alternative Investmentfonds in zwei eigenständigen Unternehmensgruppen an. Schwerpunkt der PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg ist die Entwicklung, Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in ausgewählten Metropolregionen.

