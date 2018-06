PROJECT Life Stiftung überreicht Spende an gemeinnützige Organisationen in Norderstedt

Am vergangenen Donnerstag, den 7. Juni 2018, hat die PROJECT Life Stiftung in Norderstedt zwei lokale Organisationen mit einer Geldspende bedacht. Als Teil der PROJECT Immobilien Gruppe engagiert sich die Stiftung seit mehr als zehn Jahren für soziale Initiativen an den Standorten der Projektentwicklungstätigkeit.



Jens Müller, Vorstand der PROJECT Real Estate AG (Holdinggesellschaft der PROJECT Immobilien Gruppe), begrüßte die Norderstedter Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder sowie die Stellvertreter der Spendenempfänger, die sich anlässlich der Spendenübergabe auf dem Baugrundstück an der Ecke von Aspelohe und Brahmsweg in Norderstedt eingefunden hatten. Zur Unterstützung der gemeinnützigen Arbeit der beiden Vereine überreichte Jens Müller im Namen der PROJECT Life Stiftung zwei Spendenschecks in Höhe von jeweils 1.500 Euro an Renate Krohn vom Paulinchen e. V. und Thomas Ehrler vom Förderverein der Jugendfeuerwehr Norderstedt e. V.



Mit „ASPELOHE“ errichtet der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien ein nachhaltig geplantes KfW-55-Wohnquartier mit regenerativer Energiegewinnung über eine Geothermie-Anlage und Photovoltaikmodule. Auf dem rund 15.660 m² großen Grundstück an der Grenze von Norderstedt zu Hamburg entstehen insgesamt 105 Eigentumswohnungen und Townhäuser, von denen die ersten in Kürze bezugsfertig sein werden. Aktuell befinden sich vier der sechs Bauabschnitte im Verkauf.



Weitere Informationen zur PROJECT Life Stiftung finden Sie unter www.project-life-stiftung.de



Weitere Informationen zur PROJECT Immobilien Gruppe finden Sie unter www.project-immobilien.com



Weitere Informationen zu dieser Immobilie finden Sie unter www.aspelohe-wohnen.de



* Im Bild, v.l.n.r.: Jens Müller (Vorstand der PROJECT Real Estate AG), Sabine Laubner (Jugendwartin der Jugendfeuerwehr Norderstedt e. V.), Timo Ehrler und Torben Kahl (Aktive Mitglieder der Jugendfeuerwehr Norderstedt e. V.), Thomas Ehrler (2. Vorsitzender des Fördervereins der Jugendfeuerwehr Norderstedt e. V.), Elke Christina Roeder (Oberbürgermeisterin von Norderstedt), Renate Krohn (Langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin des Paulinchen e. V.), Andreas Arndt (Regionalleiter der PROJECT Immobilien Wohnen AG)

PROJECT Immobilien Wohnen AG

PROJECT bietet Immobilien und Alternative Investmentfonds in zwei eigenständigen Unternehmensgruppen an. Schwerpunkt der PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg ist die Entwicklung, Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in ausgewählten Metropolregionen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren